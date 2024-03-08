الكنيسة الأرثوذكسية تصدر 5 توجيهات استعدادا لرسامة الأساقفة الجدد

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لرسامة أساقفة جدد يومي السبت والأحد «10، 11» مارس، بيد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث يقوم بسيامة وتجليس 6 أساقفة جدد لـ«نجع حمادي، المنصورة، عين شمس، حلوان، وديري الشايب والعذراء والملاك البهنسا».

سيامة وتجليس أساقفة جدد

وأصدرت الكنيسة عدد من التنويهات المنظمة لقداس وعشية سيامة وتجليس الآباء الأساقفة في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وهي:

1- تبدأ صلوات العشية الساعة السادسة مساء غد السبت 9 مارس 2024، وتفتح الأبواب في الرابعة مساءً.

2- يبدأ قداس السيامة في السابعة من صباح بعد غدٍ الأحد 10 مارس 2024، وتفتح الأبواب للحضور في السادسة صباحًا.

3- يسمح بحضور العشية والقداس لحاملي الدعوات التي تم توزيعها في الإيبارشيات والأديرة التي سيسام ويجلس الآباء الأساقفة عليها.

4- دخول الآباء المطارنة والأساقفة من البوابة الرئيسية للكاتدرائية بشارع رمسيس بوابة 1 بسياراتهم.

5- الدخول بالنسبة للآباء الكهنة والشمامسة والشعب من حاملي الدعوات من البوابة الرئيسية للكاتدرائية بشارع رمسيس «بوابة 1»، على أن يكونوا مترجلين بدون سيارات.

وأضافت الكنيسة: رجاء من جميع الحضور التعاون مع رجال الأمن وخدام الكشافة، لتسهيل مهمتهم في الحفاظ على النظام والترتيب.