عبد الباسط حمودة وعصام صاصا.. نجوم الغناء الشعبي والمهرجانات حاضرون في رمضان

ساعات قليلة تفصل جمهور الدراما في مصر والوطن العربي عن انطلاق موسم الدراما الرمضانية 2024، وبدأ صناع الدراما الكشف عن تفاصيل أعمالهم منها طرح عدد من الأغاني الدعائية ومقاطع من تترات المسلسلات المقرر عرضها في الموسم الرمضاني والتي يقدمها أكثر من فنان شعبي.

طرح الفنان مصطفى شعبان الأغنية الدعائية من مسلسل المعلم المقرر عرضه في موسم الدراما الرمضانية، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، وهي من غناء الفنان الشعبي الكبير عبد الباسط حمودة، ومن كلمات فضل الراوي وألحان خالد سلطان وتوزيع طه الحكيم، وتحمل الأغنية نفس اسم المسلسل.

عصام صاصا يؤدي أغنية مسار إجباري

ومن عبد الباسط حمودة إلى مؤدي المهرجانات عصام صاصا الذي يؤدي الأغنية الدعائية لمسلسل مسار إجباري بطولة عصام عمر وأحمد داش، وتم طرح الأغنية بعنوان «اتنين بمقام ملايين»، عبر الحساب الرسمي لعصام عمر على «فيس بوك»، ولاقت الأغنية ردود أفعال إيجابية من الجمهور الذين عبروا عن تحمسهم لمشاهدة المسلسل.

أحمد العوضي يطرح الأغنية الدعائية لمسلسل حق عرب

وطرح الفنان أحمد العوضي الأغنية الدعائية لمسلسل حق عرب المشارك في موسم الدراما الرمضانية، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، بعنوان «وحد الواحد» وهي من غناء وتوزيع مؤدي المهرجانات ميدو جاد، بينما يتولى الفنان محمد شاهين غناء تتر النهاية لمسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة، ومن المقرر أن تكون من كلمات عمرو قطب، ألحان حسين زكريا، توزيع زيزو فارق.