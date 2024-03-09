4 نجوم يراهنون على البطولات الأولى في رمضان 2024.. العوضي بينهم

تفسح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مساحة كبيرة للنجوم الشاب من خلال استراتيجيتها في دعم المواهب المميزة، وهو ما يتضح في موسم الدراما الرمضانية 2024 حيث يقوم عدد من الفنانين ببطولتهم الأولى في الموسم الدرامي الأهم والأبرز، بداية من الفنان أحمد العوضي الذى يخوض البطولة الأولى المنفردة بعد انفصاله فنيا عن ياسمين عبد العزيز، مرورا بـ دياب الذي يخوض البطولة الأولى بمسلسل مليحة للمخرج عمرو عرفة، وصولا إلى أحمد داش وعصام عمر في مسلسل مسار إجباري للمخرجة نادين خان.

رغم أن الفنان أحمد العوضي من الأسماء البارزة في الموسم الرمضاني منذ سنوات، فإنها المرة الأولى التي يخوض فيها البطولة مفردا، خاصة بعد ما ارتبط اسمه السنوات الماضية مع ياسمين عبد العزيز التي شاركها بطولة مسلسل ضرب نار العام الماضي، ومن مسلسل اللي مالوش كبير في موسم الدراما الرمضانية 2021، ويرى الناقد طارق الشناوي أن أحمد العوضي لديه فرصة جيدة في إثبات نفسه على الساحة الدرامية هذا العام دون وجود ياسمين عبد العزيز خاصة وأنه يمتلك قاعدة جماهيرية في الشارع.

نقاد: مسلسل مليحة تجربة فاصلة في مسيرة دياب.. و«المتحدة» فتحت الباب للمواهب الشابة

وأشار عدد من النقاد إلى أن الفنان دياب نجح في أن يصنع نفسه قاعدة على مدار السنوات الماضية قدم خلالها مجموعة متنوعة من الشخصيات الناجحة والتي لاقت صدى كبيرا لدى الجمهور، مما يؤكد أننا أمام ممثل موهوب، وذلك وفقا للناقد محمد عبد الرحمن في تصريحات لـ «الوطن»، الذى وصف مسلسل مليحة بالتجربة الفاصلة والمهمة في حياة دياب المهنية.

بينما أشادت الناقدة ماجدة موريس بالدور الذى تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من خلال فتح الباب أمام تقديم ودعم المواهب الشابة، حيث قدمت المتحدة الفنان عصام عمر للمرة الأولى من خلال مسلسل بالطو، العام الماضي، وهو العمل الذى حقق نجاح كبير ودفعه إلى خطوة البطولة في موسم الدراما الرمضانية.