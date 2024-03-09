إغلاق قسم طوارئ في مستشفى فرنسي بسبب مريض يحمل «بق الفراش»

تسبب مريض فرنسي في إغلاق قسم الطوارئ للبالغين في مركز مستشفى لاون، وذلك بعدما دخل الطوارئ وهو يعاني من بق الفراش.

المريض جلب البق إلى المستشفى عن طريق الخطأ

وبحسب صحيفة «أويست فرانس»، جلب المريض البق إلى المستشفى عن طريق الخطأ، حيث انتشر في الطوارئ واتجه نحو غرف المرضى، وجرى احتجاز المريض في الحمام لمنع انتشار الحشرات في جميع أنحاء المؤسسة الصحية.

وكشفت مصادر أن المريض نقل للرعاية المركزة بعد تم تطهيره في دورة المياه، ولكن وجدت السلطات أن المبنى أصبح موبوءا ويستحق عزله بإحكام للتخلص من البق، وذلك بعدما لاحظ موظفو الخدمة أن الطفيليات تمر من تحت الأبواب وتتجه نحو الغرف الأخرى، لذلك اضطرت خدمة الطوارئ إلى إغلاق أبوابها واستعانت بشركة متخصصة في مكافحة الآفات لتفتيش المبنى.

باريس تعاني من بق الفراش

وكانت العاصمة الفرنسية باريس عانت خلال الصيف الماضي من آثار انتشار بق الفراش، وتسبب في حالة من الذعر في الشارع الفرنسي، وما لبث أن انتقل هذا الرعب إلى العديد من بلدان العالم.

ورصدت السلطات حشرة البق الماصة للدماء في مطار شارل ديجول، ومترو باريس والقطارات السريعة والمستشفيات وبعض دور السينما والفنادق في العاصمة الفرنسية.

وبق الفراش هو حشرة ماصة للدماء تتغذى على دماء البشر وبعض الحيوانات المنزلية الأخرى، وهي حشرة مزعجة لأنها تمتص الدماء من الأشخاص، خاصة أثناء فترات نومهم وتسبب في حدوث حكات وبقع على الجلد.