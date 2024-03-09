«رمضان مع المتحدة».. رحلة إبداعية بـ20 مسلسلا وخريطة برامجية مميزة

تقدّمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بأسمى آيات التهاني والتبريكات للأمة الإسلامية بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، داعية الله أن يُعيده علينا بالخير واليمن والبركات وأن يُنعم على سائر شعوبنا وأقطارنا بالأمن والصحة والسلام.

وأكدت الشركة المتحدة في بيان عنها، أنّها أخذت على عاتقها منذ بداية تأسيسها، مسؤولية تقديم محتوى درامي وبرامجي وترفيهي متميز للمشاهد المصري والعربي في مختلف أنحاء العالم، عن طريق أذرعها الإعلامية المختلفة من قنوات تليفزيونية ومحطات إذاعية وصحف ومواقع إلكترونية ومنصات ديجيتال.

وتابعت الشركة، أنّ تلك المسؤولية دفعت «المتحدة» خلال شهر رمضان الحالي لتقديم 20 مسلسلا دراميا تنوعت بين 15 و30 حلقة، بطولة كبار نجوم الفن في مصر والوطن العربي، ويشارك فيها أكثر من 4 آلاف من العاملين في المجال من العمالة المباشرة، إضافة إلى عشرات الآلاف من العمالة غير المباشرة.

وأوضحت «المتحدة» أنّها راعت التنوع في مسلسلاتها بين التاريخي والكوميدي والاجتماعي والشعبي والفانتازيا والأعمال المأخوذة عن نصوص أدبية، لتناسب جميع الأعمار وتخاطب كافة شرائح المجتمع.

وتتعاون «المتحدة» خلال شهر رمضان الحالي مع 14 شركة إنتاج مختلفة، وتعطي الفرصة لعشرات الوجوة الشابة في التمثيل والتصوير والتأليف والإخراج، لإثبات جدارتهم وإبراز مواهبهم، إلى جانب شيوخ وكبار المهنة في جميع عناصر الصناعة.

وأكدت الشركة أنّ عرض مسلسلاتها لن يقتصر عرضها على قنواتها فقط، بل تمتد لتشمل شاشات ومنصات معظم الدول العربية، ولأول مرة هذا العام يتم عرض مسلسلاتها مترجمة ومدبلجة في دولتي روسيا وماليزيا.

وانطلاقا من دورها الإعلامي والمجتمعي وإيمانا منها بأنّ الطفل هو الحاضر والمستقبل، تقدّم «المتحدة» محتوى متميز للأطفال طوال شهر رمضان، وتعرض لأول مرة 4 أعمال كارتون جديدة وهي «يحيى وكنوز 3» الذي يسعى إلى تعزيز الهوية المصرية لدى الأطفال، وكارتون «نوره» الذي يقدم بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وكارتون «نور والكوكب السعيد» الذي يقدم بالتعاون مع الأزهر الشريف، وكارتون «سر المسجد» الذي يبحث في عمارة المساجد ويحمل رسائل دينية وتربوية مهمة للأطفال.

وأعدت «المتحدة» خلال شهر رمضان، خريطة برامجية متميزة تليق بجمهورها في مصر ومختلف أنحاء الوطن العربي وتلبي احتياجات المشاهد في الحصول على جرعة دينية وروحانية تناسب طبيعة الشهر الفضيل، حيث تعرض «المتحدة» على قناة الناس وقنواتها العامة خلال شهر رمضان 50 برنامجا دينيا متنوعا يخاطب الشباب وجميع أفراد الأسرة وتتعاون خلالهم مع المؤسسات الدينية الكبرى مثل الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف المصرية.

وتنقل «المتحدة» صلاتي التراويح والتهجد على الهواء مباشرة يوميا من مسجد الحسين على قناتي «الناس» و«الحياة» بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وكذلك نقلها يوميا من الجامع الأزهر على شاشة القناة الأولى بالتعاون مع الأزهر الشريف.

وللعام الثاني على التوالي تقدم قناة الناس برنامج «سفراء دولة التلاوة حول العالم» وتنقل الصلوات والأمسيات الدينية المختلفة بأصوات مصرية من خلال مبتعثي وزارة الأوقاف وعددهم 88 شيخا وإماما في 80 مدينة من 20 دولة على مستوى العالم، ومنها أمريكا وألمانيا وفرنسا وكندا وأستراليا والبرازيل وبريطانيا وجنوب السودان وإيطاليا وفنزويلا وروسيا والنمسا وبلجيكا، مستعينة في التغطية بشبكة مراسلي قناة القاهرة الإخبارية المنتشرين في مختلف مدن العالم.

وبخلاف البرامج الدينية، تشمل خريطة «المتحدة» عددا من البرامج التنموية المتميزة وفي مقدمتها برنامج «حياة كريمة» الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا خلال العامين الماضيين، ولم تنس «المتحدة» الجرعة الترفيهية في خريطتها البرامجية، حيث تقدّم عددا من البرامج المتميزة ومنها برنامج «على المسرح» الذي يستضيف كبار النجوم في مصر والوطن العربي.