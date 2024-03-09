سعر عمرة رمضان 2024.. يبدأ من 40 ألف جنيه

حددت اللجنة الفنية للحج التابعة لوزارة السياحة، سعر عمرة رمضان 2024 حتى يتمكن المواطنون من الاستعلام عن الأسعار لأداء الفريضة أثناء هذا العام.

سعر عمرة رمضان 2024

ووفقًا لما حددته اللجنة سيكون سعر عمرة رمضان 2024 هذا العام وفقًا للبرامج الاقتصادية التي تكون لمدة شهر كامل ستكون بقيمة 40 ألف جنيه، ويتم تسكين الأشخاص المُعتمرين في فنادق 3 نجوم، 4 أفراد في الغرفة وتبعد عن الحرم أكثر من 1200 متر.

وسائل نقل للمعتمرين

وتوفر الشركات الخاصة بالسياحة وفقًا لهذا البرنامج وسائل نقل للأشخاص المُعتمرين من الحرم المكي وإليه.

أما بالنسبة لأسعار البرامج الخاصة بالعمرة 5 نجوم خلال شهر رمضان ستبدأ من 90 ألف جنيه، ويتم تسكين الأشخاص المُعتمرين في الغرفة الواحدة.

ويعتبر شهر رمضان من الأشهر التي يُقبل فيها المواطنون على أداء فريضة العمرة، نظرًا لما تحمله من أجواء روحانية، لذلك تعمل وزارة السياحة للتسهيل على المواطنين للتمكن من أداء الفريضة.