رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

حصاد «الطاقة الذرية» 2023 في تدريب الطلاب.. تأهيل للبرنامج النووي المصري

كتب:

سلامة عامر
12:09 م | السبت 30 ديسمبر 2023
خلال تدريب الطلبة بمراكز هيئة الطاقة الذرية

خلال تدريب الطلبة بمراكز هيئة الطاقة الذرية

كشفت هيئة الطاقة الذرية حصاد الأنشطة التي قامت بها خلال عام 2023 الخاصة بتدريب طلبة المدارس والتدريب الصيفي لطلاب الجامعات المصرية لتأهيلهم للبرنامج النووي المصري للأستخدامات السلمية للطاقة الذرية

أنشطة تدريب طلبة المدارس والجامعات المصرية بمراكز هيئة الطاقة الذرية خلال عام 2023

وأشارت هيئة الطاقة الذرية في بيان لها إلى أنها تقوم بأنشطة التدريب من خلال مراكز التدريب ومراكزها المختلفة لافتة إلى قيامها خلال عام 2023 بأكبر تدريب صيفي لطلبة الجامعات المصرية كما أنها تقوم بتدريب طلبة مدرسة الضبعة النووية لتأهيل الكوادر للبرنامج النووي المصري .

وجاءت أنشطة تدريب الطلبة بالمراكز التابعة لهيئة الطاقة الذرية كالتالي:

- يناير 2023: بدأ التسجيل لبرنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات

- فبراير 2023: برنامج تدريبي متخصص بشقيه النظري والعملي للدفعة الثانية من طلاب السنة النهائية بقسم الالكترونيات بالمدرسة الفنية النووية بالضبعة بقسم الهندسي بمركز البحوث النووية بأنشاص

- فبراير 2023: زيارة طلبة المرحلة الثانوية من مدرسة الدكتور يحيى المشد الرسمية المتميزة للغات التابعة لإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية، بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية للهيئة.

- مارس 2023: زيارة علمية لطلبة قسم الكيمياء بكلية التربية بجامعة عين شمس للمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع

- سبتمبر 2023: انتهاء أكبربرنامج تدريب صيفي لـ1900 من طلاب 20 جامعة مصرية على الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بمشاركة 250 عضو هيئة تدريس من جميع مراكز ومشروعات الهيئة.

مشاركة الهيئة بالندوات والأنشطة العلمية والعامة خلال عام 2023

وجاءت مشاركة هيئة الطاقة الذرية بالندوات والأنشطة العلمية والعامة خلال عام 2023 كالتالي

- فبراير 2023: اللجنة التوجهية للشبكة القومية لفيزياء الإشعاع تنظم ندوة عن الوقاية الإشعاعية

- مايو 2023: ندوة علمية لنادي أعضاء هيئة التدريس عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

- يونيو 2023: الطاقة الذرية تحتفل باليوبيل الفضي للجمعية المصرية للفيزياء النووية

- يوليو 2023: الجمعية المصرية للعلوم النووية بالطاقة الذرية وإدارة ترميم المومياوات بوزارة السياحة والآثارتنظمان ورشة تطبيقات التقنيات النووية والإشعاعية والذكاء الاصطناعي في مجال دراسة وتوثيق وترميم المومياوات والبقايا الآدمية والعظمية.

- سبتمبر 2023: إعلان نتائج انتخابات نادي أعضاء هيئة الطاقة الذرية والمواد النووية وفوز أحد عشر عضوا.

- سبتمبر 2023: الورشة العلمية عن الوقاية الإشعاعية للشبكة القومية لفيزياء الإشعاع بالطاقة الذرية.

 

اقرأ المزيد:

هيئة الطاقة الذرية تنتهي من دورة تدريبية للوقاية الإشعاعية بالإسكندرية

هيئة الطاقة الذرية تتصدر المراكز النووية وتحصد المركز السادس بتصنيف «سيماجو»

هيئة الطاقة الذرية تشارك بمبادرة «نيوتيك» لمعالجة تلوث المواد البلاستيكية

هيئة الطاقة الذرية تنظم دورة تدريبية عن تطبيق تكنولوجيا الإشعاع في الصناعة

17 خبيرا من 13 دولة في ورشة رصد المواد البلاستيكية بالتقنيات النووية

رئيس «المواد النووية» يستعرض عوائد «الرمال السوداء»: زاخرة بالمعادن

كلية "تكنولوجيا المعلومات" بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. صرح شامل لتلبية احتياجات سوق العمل في الذكاء الاصطناعى وعلوم الحاسب والبرمجة

مصر والإمارات تبحثان التعاون فى الذكاء الاصطناعى والبريد

عالم مصري: بحث حلول الذكاء الاصطناعى بمنتدى شباب العالم لمواجهة التحديات
سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.