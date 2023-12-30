حصاد «الطاقة الذرية» 2023 في تدريب الطلاب.. تأهيل للبرنامج النووي المصري

كشفت هيئة الطاقة الذرية حصاد الأنشطة التي قامت بها خلال عام 2023 الخاصة بتدريب طلبة المدارس والتدريب الصيفي لطلاب الجامعات المصرية لتأهيلهم للبرنامج النووي المصري للأستخدامات السلمية للطاقة الذرية

أنشطة تدريب طلبة المدارس والجامعات المصرية بمراكز هيئة الطاقة الذرية خلال عام 2023

وأشارت هيئة الطاقة الذرية في بيان لها إلى أنها تقوم بأنشطة التدريب من خلال مراكز التدريب ومراكزها المختلفة لافتة إلى قيامها خلال عام 2023 بأكبر تدريب صيفي لطلبة الجامعات المصرية كما أنها تقوم بتدريب طلبة مدرسة الضبعة النووية لتأهيل الكوادر للبرنامج النووي المصري .

وجاءت أنشطة تدريب الطلبة بالمراكز التابعة لهيئة الطاقة الذرية كالتالي:

- يناير 2023: بدأ التسجيل لبرنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات

- فبراير 2023: برنامج تدريبي متخصص بشقيه النظري والعملي للدفعة الثانية من طلاب السنة النهائية بقسم الالكترونيات بالمدرسة الفنية النووية بالضبعة بقسم الهندسي بمركز البحوث النووية بأنشاص

- فبراير 2023: زيارة طلبة المرحلة الثانوية من مدرسة الدكتور يحيى المشد الرسمية المتميزة للغات التابعة لإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية، بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية للهيئة.

- مارس 2023: زيارة علمية لطلبة قسم الكيمياء بكلية التربية بجامعة عين شمس للمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع

- سبتمبر 2023: انتهاء أكبربرنامج تدريب صيفي لـ1900 من طلاب 20 جامعة مصرية على الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بمشاركة 250 عضو هيئة تدريس من جميع مراكز ومشروعات الهيئة.

مشاركة الهيئة بالندوات والأنشطة العلمية والعامة خلال عام 2023

وجاءت مشاركة هيئة الطاقة الذرية بالندوات والأنشطة العلمية والعامة خلال عام 2023 كالتالي

- فبراير 2023: اللجنة التوجهية للشبكة القومية لفيزياء الإشعاع تنظم ندوة عن الوقاية الإشعاعية

- مايو 2023: ندوة علمية لنادي أعضاء هيئة التدريس عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

- يونيو 2023: الطاقة الذرية تحتفل باليوبيل الفضي للجمعية المصرية للفيزياء النووية

- يوليو 2023: الجمعية المصرية للعلوم النووية بالطاقة الذرية وإدارة ترميم المومياوات بوزارة السياحة والآثارتنظمان ورشة تطبيقات التقنيات النووية والإشعاعية والذكاء الاصطناعي في مجال دراسة وتوثيق وترميم المومياوات والبقايا الآدمية والعظمية.

- سبتمبر 2023: إعلان نتائج انتخابات نادي أعضاء هيئة الطاقة الذرية والمواد النووية وفوز أحد عشر عضوا.

- سبتمبر 2023: الورشة العلمية عن الوقاية الإشعاعية للشبكة القومية لفيزياء الإشعاع بالطاقة الذرية.