إجازات شهر رمضان 2024.. بشرى سارة للموظفين في مارس وأبريل

تتعدد إجازات شهر رمضان 2024، الذي يبدأ بعد غدًا الاثنين الموافق 11 مارس الجاري، ويهتم المواطنون بمعرفة مواعيد هذه الإجازات خلال هذا الشهر الفضيل من أجل ترتيب مواعيد الزيارات العائلية أو لقضاء وقت إضافي للراحة خلال هذه الأيام.

إجازات شهر رمضان 2024

ويبلغ مجموع إجازات شهر رمضان 2024، والعطلات الأسبوعية لجميع موظفي الدولة خلال مارس الحالي وأبريل المقبل، 8 أيام، من دون وجود إجازة رسمية بمناسبات دينية أو قومية، وذلك على النحو التالي:

الجمعة والسبت 15 و 16 مارس 2024، الموافق 5 و 6 رمضان.

الجمعة والسبت 22 و23 مارس 2024 الموافق 12 و13 رمضان.

الجمعة والسبت 29 و30 مارس الحالي الموافق 19 و20 رمضان.

الجمعة والسبت 5 و 6 أبريل 2024 الموافق 26 و27 رمضان.

موعد عيد الفطر بعد إجازات شهر رمضان 2024

ويستقبل المسلمون شهر الصيام الاثنين الموافق 11 مارس الجاري، وفي نهاية إجازات شهر رمضان 2024 تأتي إجازة عيد الفطر ابتداء من 10 أبريل المقبل، الموافق غرة شوال طبقا للحسابات الفلكية باستطلاع أهلة الأشهر القمرية ومنها عيد الفطر 2024.

ومن المقرر أن تكون إجازة عيد الفطر مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، وكذلك وحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.