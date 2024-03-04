«البحوث الفلكية» يكشف موعد عيد الفطر 2024.. هل يتوافق في الدول العربية؟

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد عيد الفطر 2024، في مصر وحقيقة توافق الموعد بين مصر والدول العربية.

وأكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه وفقًا للحسابات الفلكية فإنّ الأربعاء الموافق 10 أبريل المقبل سيكون غُرة شهر شوال 1445 هجريًا، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك 2024.

عيد الفطر المبارك 2024

وأوضح القاضي، أنّ موعد عيد الفطر 2024 سيكون وفقًا للحسابات الفلكية، وأنّ من المتوقع أن يتوافق العديد من الدول العربية في الموعد منها مصر والسعودية والإمارات والكويت، وغيرها من الدول، مؤكدا أنّ هلال شهر شوال سيُولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في الـ8:22 مساء بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الاثنبن، الموافق 8 أبريل المقبل، يوم الرؤية.

مولد الهلال الجديد للشهر العربي

وتابع القاضي بأنّه يُلاحظ أنّ الهلال الجديد لن يكون قد وُلد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة وغالبية العواصم العربية، إذ يغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب الشمس بـ12 دقيقة في مكة المكرمة و10 دقائق في القاهرة، وفي باقي المحافظات بمددٍ تتراوح بين 10 إلى 11 دقيقةً، مؤكدًا أنّ يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل المقبل، سيكون المُتمم لشهر رمضان 2024، ويكون عدة الشهر 30 يومًا كاملًا.