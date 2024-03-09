الأقباط الأرثوذكس يحيون الذكرى الـ53 لرحيل البابا كيرلس السادس اليوم

يحتفي الأقباط الأرثوذكس، اليوم السبت الموافق 9 مارس، بالذكرى الـ53 لرحيل البابا كيرلس السادس، البطريرك الـ116 من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

الاحتفال بتذكار البابا كيرلس

وأقام ديرمارمينا العجايبي بمريوط صلاة القداس الإلٰهي لعيد نياحة القديس البابا كيرلس السادس، للاحتفال بالعيد 53 لنياحة القديس البابا كيرلس السادس والعيد الـ11 للاعتراف به قديسًا.

كما ترأس الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة القداس الإلهي لعيد البابا كيرلس السادس، صباح اليوم، بالكنيسة المرقسية بالأزبكية، المقر البابوي في عهد البطريرك الـ116.

وكانت الكنيسة المرقسية بالأزبكية قد فتحت الزيارة لغرفة البابا كيرلس السادس منذ أول مارس، حتى اليوم، حيث تضم الغرفة عدد من المقتنيات الخاصة بالبطريرك الـ116 من ملابس البابا وغرفة النوم التي كان ينام فيها وبعض ملابسه والعصا الخاصة بيه والصليب.

كانت الغرفة في البداية هي مقر إقامة البابا كيرلس على الكرسي المرقسي حيث كانت تعد الكنيسة المرقسية بالأزبكية مقر الكرس المرقسي، خلال فترة جلوسه على الكرسي البطريركي.

معلومات عن البابا كيرلس السادس

وولد « عازر يوسف عطا »، وهو الاسم العلماني للقديس البابا كيرلس السادس في يوم السبت 8 أغسطس 1902 في مدينة دمنهور بمدينة النور والنصر وهي تابعة لمديرية البحيرة، وكان للبابا كيرلس السادس شقيقين وشقيقتين حيث أنجبت والدته حنا وعازر وميخائيل وشفيقة وعزيزة.

واعترضت أسرت عازر في البداية على ذهابه للدير ولكنهم وافقوا أمام إصراره، بعد أن قضى مدة الاختبار بالدير التي بلغت نحو تسعة أشهر أجمع الآباء الرهبان بدير البراموس على تزكيته لرسامته راهبا لدى رئيس الدير الذي أكد موافقته ، وفي 25 فبراير 1928 تمت رسامته بكنيسة السيدة العذراء الأثرية بدير البراموس " باسم الراهب «مينا البراموسي».