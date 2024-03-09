الرئيس السيسي يُحيي صمود الشعب الفلسطيني: مصابكم مصابنا وألمكم ألمنا

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الشعب الفلسطيني بتحية تقدير وإجلال، قائلًا إنَّه شعب مرابط على أرضه وصامد فوق ترابها.

وأضاف الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة تحت عنوان «ويبقى الأثر» بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد «نقول للفلسطينيين إن مصابكم مصابنا وألمكم ألمنا، وإن مصر لن تتوانَ عن مواصلة العمل لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإغاثة المنكوبين من هذه الكارثة الهائلة، ولن تتوقف مصر عن العمل مهما كان الثمن من أجل حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة في دولته المستقلة».

واختتم الرئيس السيسي حديثه قائلًا: «شعب مصر الكريم، في نهاية كلمتي، أتوجه بتحية خاصة إلى أسر شهدائنا والأب المحتسب والأم المكلومة والزوجة الصابرة والابن والابنة الصامدين، لكم مني جميعًا ومن شعب مصر كل التحية والتقدير على تضحياتكم العظيمة، متعهدين لكم أن تظلوا أمانة في أعناقنا، فمصر كلها أهلكم وشهداؤكم أبناؤنا جميعا، هم رمز فخرنا ومبعث عزتنا، أشكركم وكل عام وأنتم بخير».