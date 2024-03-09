شيخ قبيلة الأحيوات بسيناء: جدي رفض تسليم صك ملكية أشجار الدوم للإسرائيليين

قال الشيخ سلامة مسمح شيخ مشايخ قبيلة الأحيوات، إن أهالي سيناء ضحوا كثيرا لاسترداد آخر شبر منها وهو مدينة طابا، إذ حصلت مصر عليها بالتحكيم الدولي.

وأضاف مسمح، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي، أن مدينة طابا تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة، فهي تطل على 4 دول، وموقعها استراتيجي ومكانها مميز للغاية.

مخطط إسرائيل

وتابع شيخ مشايخ الأحيوات: «كانت إسرائيل تستهدف أن تصبح طابا جزءً كبيرا من أم الرشراش، وأنْ يبنوا فيها الإنشاءات والفنادق، وفي طابا توجد أشجار الدوم المعمرة منذ 100 سنة تقريبا، وتتوارثها الأجيال المتعاقبة، كما أن في طابا آبار مياه التي أتاحت معيش الكثير من المواطنين في ظل وجود أشجار الدوم».

وواصل: «الدولة العثمانية كانت تمنح للشياخات الصكوك العثمانية التي تثبت ملكية أشجار الدوم والنخيل والمياه وهو ما فند الإدعاءات الإسرائيلية بشأن ملكيتها لطابا، وكان جدي لديه وثيقة ملكية أشجار الدوم، وحاول الاحتلال الحصول عليها منه لكنه رفض».