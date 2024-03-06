محافظة شمال سيناء: إضافة خطوط مواصلات جديدة لخدمة الأهالي

أعلن اللواء أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، إضافة خطوط سير جديدة داخل مدن المحافظة، بجانب الخطوط الموجودة بالأساس، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

إضافة خطوط سير جديدة

وأشار خلال اجتماع مجلس إدارة المواقف بالمحافظة، الذي عقد برئاسته وبحضور العميد محمود الدهشان قائد مرور شمال سيناء، المقدم عمرو إبراهيم رئيس مباحث المرور، ورؤساء مجالس المدن وأعضاء اللجنة، إلى طرح المواقف داخل مدن المحافظة من خلال مجلس إدارة المواقف بالمزاد العلني، بعد إقرار الضوابط المحددة.

وأكد وجود خطوط سير مع عدد من المحافظات الأخرى، منها «الإسماعيلية وبورسعيد والدقهلية والسويس وجنوب سيناء والشرقية والإسكندرية والقاهرة»، مستعرضًا عدد السيارات على كل خط.

ضبط منظومة العمل داخل مواقف المحافظة

ووجه بضبط منظومة العمل داخل مواقف المحافظة بما يخدم المواطن، من خلال توفير وسيلة مواصلات تتناسب مع احتياجاته للتنقل سواء داخل المحافظة أو خارجها، مشددًا على متابعة إدارة المرور، خطوط السير وتعريفة الركوب المحددة وتحرير مخالفات للسيارات المخالفة، موجهًا بضرورة وضع استيكرات على الزجاج الأمامي للسيارات بخط السير وتعريفة الركوب، وفرض غرامة بقيمة 500 جنيه في حالة عدم تجديد خط السير خلال شهر من انتهائه.