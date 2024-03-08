قطع وضعف المياه عن عدد من المناطق في 5 محافظات بالدلتا والصعيد

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن قطع وضعف المياه في عددٍ من المناطق الواقعة بالشركات التابعة في محافظات: «الجيزة - القليوبية - دمياط - بني سويف - الدقهلية»، للقيام بأعمال الصيانة وتطهير الخزانات.

الأماكن المتأثرة بقطع المياه بالجيزة

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مدينة الحوامدية والقرى التابعة لها لمدة 10 ساعات بدءاً من الـ10 مساء اليوم وحتى الـ8 صباح غد، لقيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ غرفة مناورة لربط خط طرد قطر 800 ميليمتر لتشغيل توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالحوامدية.

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إلى قطع المياه عن مناطق «عمرو بن العاص بالكامل من شارع فيصل حتى شارع المنشية، الصفا والمروة، الطوابق» لمدة 6 ساعات بدءاً من الساعة الـ12 مساء اليوم وحتى الـ6 صباحًا يوم للقيام بأعمال ربط خط المياه الجديد قطر 200 ميليمتر.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

قطع المياه في عدد من المناطق بالقليوبية

وكشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري انقطاع المياه عن مناطق شبرا الخيمة وبهتيم «قسم أول شبرا الخيمة – قسم ثان شبرا الخيمة» اعتبارًا من الساعة الـ9 من صباح غد، وحتى الساعة الـ1 صباحًا بعد غد لمدة 16 ساعة للقيام بأعمال تحويل مسار خطي المياه أقطار 1200و800 ميليمتر بمنطقة أم بيومي بشبرا الخيمة بناء على طلب الهيئة العامة للطرق والكبارى ومحافظة القليوبية لاستكمال مطالع ومنازل الدائري بمنطقة أم بيومي.

مدة قطع المياه بدمياط

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، انقطاع المياه عن منطقة الامتداد العمراني رأس البر وضعف المياه بمدينة رأس البر، اعتبارا من الساعة الـ9 صباح غد وحتى الساعة الـ3 عصرا من اليوم نفسه لمدة 6 ساعات لتركيب أجهزة قياس التصرف على خط 800 ميليمتر.

تركيب لوحة الكهرباء الرئيسية ببني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف قطع المياه عن مركز ومدينة أهناسيا ومطار دنديل لمدة 20 ساعة من 8 صباح غدٍ وحتى الـ4 فجرالأحد للقيام بأعمال تركيب لوحة الكهرباء الرئيسية وتطهير الخزان الأرضي بمحطة مياه معصرة نعسان القديمة.

أسباب قطع وضعف المياه بالدقهلية

أشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية إلى انقطاع المياه غدا من الساعة الـ9 صباحاً حتى الساعة الـ3 مساء لمدة 7 ساعات بقرى أجا وهي «شنشا - ميت فضالة - الغراقة» لقيام الشركة بأعمال صيانة على خطوط طرد وروافع صرف صحي «ميت فضالة - شنشا» ضمن أعمال مشروع البنك الدولي.

وكشفت الشركة عن تخفيض ضغوط المياه، غدا، من الساعة الـ9 صباحا حتى الساعة الـ2 مساء لمدة 6 ساعات ببعض قرى مركز منية النصر وهي «ميت عاصم - برمبال الجديدة والقديمة - الرياض - النزل والجمال».