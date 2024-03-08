قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة اليوم.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها مساء اليوم بمدينة الحوامدية والقرى التابعة ومناطق عمرو بن العاص بالكامل من شارع فيصل حتى شارع المنشية والصفا والمروة بالطوابق، للقيام بأعمال ربط الخطوط.

أماكن قطع المياه في الجيزة

وأعلنت مياه الجيزة، قطع المياه عن مدينة الحوامدية والقرى التابعة لها لمدة 10 ساعات بدءا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة الثامنة صباح يوم غدا السبت، لقيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ غرفة مناورة لربط خط طرد قطر 800 مم لتشغيل توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالحوامدية.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه في بفيصل

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق «عمرو بن العاص بالكامل من شارع فيصل حتى شارع المنشية، الصفا والمروة»، لمدة 6 ساعات، بدءا من الساعة الثانية عشر مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة السادسة صباح غدا السبت للقيام بأعمال ربط خط المياه الجديد قطر 200 مم لتحسين الضغوط بمنطقة عمرو بن العاص بكفر طهرمس.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لافتا إلى أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بـ الخط الساخن 125.