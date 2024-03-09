قطع المياه عن عدة مناطق في 4 محافظات

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قيام الشركات التابعة بمحافظات دمياط والقاهرة والدقهلية وبني سويف، بقطع الخدمة في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها للقيام بأعمال الصيانة

المناطق المتأثرة بقطع الخدمة في الدقهلية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، انقطاع المياه اليوم بدءا من الساعة الـ9 صباحًا حتى الساعة الـ3 مساء لمدة 7 ساعات بقرى أجا وهي «شنشا - ميت فضالة - الغراقة»؛ لقيام الشركة بأعمال صيانة على خطوط طرد وروافع صرف صحي «ميت فضالة - شنشا» ضمن أعمال مشروع البنك الدولي.

وكشفت الشركة في بيان عن تخفيض ضغوط المياه، اليوم من الساعة الـ9 صباحا حتى الساعة الـ2 مساء لمدة 6 ساعات ببعض قرى مركز منية النصر وهي «ميت عاصم - برمبال الجديدة والقديمة - الرياض - النزل والجمال».

مدة قطع المياه بمناطق القاهرة

كما أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، انقطاع المياه عن مناطق شبرا الخيمة وبهتيم «قسم أول شبرا الخيمة – قسم ثان شبرا الخيمة»، اعتبارًا من الساعة 9 من صباح اليوم وحتى الساعة 1 صباح يوم غدا الأحد لمدة 16 ساعة، لافتة إلى أن سبب الانقطاع القيام بأعمال تحويل مسار خطى المياه أقطار 1200مم و800 مم بمنطقة أم بيومي بشبرا الخيمة بناءً على طلب الهيئة العامة للطرق والكباري ومحافظة القليوبية لاستكمال مطالع ومنازل الدائري بمنطقة أم بيومى.

وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مشيرة إلى توفير سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.

المناطق المتأثرة بقطع الخدمة في دمياط

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، انقطاع المياه عن منطقة الامتداد العمراني رأس البر وضعف المياه بمدينة رأس البر، وذلك اعتبارا من الساعة 9 صباح اليوم وحتي الساعة 3 عصر نفس اليوم لمدة 6 ساعات، بسبب تركيب أجهزة قياس التصرف علي خط 800 مم.

فيما قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، بقطع المياه عن مركز ومدينة إهناسيا، ومطار دنديل بمركز ناصر،اعتبارا من الساعة 8 صباح اليوم وحتى الساعة 4 صباح يوم غدا الأحد لمدة 20 ساعة، بسبب تركيب لوحة الكهرباء الرئيسية الخاصة وتطهير الخزان الأرضي بمحطة مياه معصرة نعسان بمركز إهناسيا وتوقفها.