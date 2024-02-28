بنك ناصر يقدم تمويلات بـ560 مليون جنيه لتمكين المرأة اقتصاديا  

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر إنَّ البنك اهتم اهتماماً خاصاً بدعم وتمكّين المرأة اقتصاديا من خلال مبادرة «مستورة»، بهدف دعم المرأة المصرية ومساعدتها على التمكين الاقتصادي، حيث نجح في تقديم تمويل لأكثر من 27 ألف مستفيدة، بإجمالي قيمة 560 مليون جنيه.

تمويل مستورة

وأضافت في تقرير لها أنَّ تمويل مستورة يمنح بحد أدنى 4 آلاف جنيه، وبحد أقصى 50 ألف جنيه، وفقًا لاحتياجات المشروع، ويسدد على أقساط شهرية لمدة تصل إلى 24 شهرًا ويعتبر تمويل «مستورة» أحد المحاور التي ينفذها بنك ناصر الاجتماعي لدعم المرأة وتحويلها من متلقية للدعم إلى منتجة، ويأتي ذلك في إطار الشق الاجتماعي، لبنك ناصر، المعروف ببنك الفقراء أو بنك لكل المصريين.

معرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية»

وأشارت إلى أنَّ البنك يقدم خلال معرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية» نماذج لمنتج «بدايتها فكرة» والذي يقدمه البنك لتمويل الأصول الثابتة ورأس المال العامل لأصحاب المشروعات الصغيرة لكافة الفئات بشروط ميسرة وأسعار مميزة، إذ نجح في تقديم تمويلات بقيمة 100 مليون جنيه، مشيرة إلى قيمة التمويل تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه وبحد أقصى 10 ملايين جنيه بأقساط شهرية وتتراوح مدة السداد من سنة وحتى 5 سنوات.