نسبة الإناث بالتعليم الأساسي وقبل الجامعي في القاهرة.. المنطقة الغربية الأعلى

كشف تقرير مديرية التعليم بالقاهرة حول نسبة الإناث بالتعليم الأساسي والتعليم ما قبل الجامعة، موضحة أن أعلى نسبة للإناث بالتعليم ما قبل الجامعي كانت بالمنطقة الغربية وبلغت 49.6 يليها المنطقة الشرقية بنسبة 48.9، بينما أقل نسبة توجد بالمنطقة الشمالية، وبلغت 48.3 يليها المنطقة الجنوبية بنسبة 48.7 وذلك من إجمالي عدد الطلاب بالتعليم ما قبل الجامعي على مستوى المحافظة.

مؤشرات التعليم

وأشار التقرير، إلى أن المؤشرات التعليمية بالنسبة للمرأة في المحافظة عام 2022-2023 بلغت في التعليم الأساسي مليونا و18 ألفا و866 طالبة، وعدد الإناث بالتعليم قبل الجامعي بلغ مليونا و255 ألفا و964 طالبة.

مناطق القاهرة

وتضم القاهرة 4 مناطق وهي المنطقة الشرقية بالقاهرة وتضم أحياء مصر الجديدة، النزهة، شرق مدينة نصر، غرب مدينة نصر، القاهرة الجديدة، الشروق، بدر، مدينة السلام، المرج، المطرية، عين شمس، أما المنطقة الغربية تضم غرب القاهرة، عابدين، وسط القاهرة، باب الشعرية، الوايلى، منشأة ناصر، والمنطقة الشمالية تضم روض الفرج، الساحل، شبرا، الشرابية، الزاوية، حدائق القبة، الزيتون، أما المنطقة الجنوبية تشمل السيدة زينب، الخليفة، المقطم، مصر القديمة، دار السلام، البساتين، المعادي، حلوان، المعصرة، التبين، و15 مايو.