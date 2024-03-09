ذكرى يوم الشهيد.. البطل أحمد عبد العزيز «رمز الفداء والتضحية»

يزخر سجل التاريخ المصري، بالعديد من الأسماء التي سطّرت بدمائها حكايات الفداء والتضحيات من أجل هذا الوطن، شهداء ضحوا بأرواحهم من أجل وطن ينعم بالأمن والاستقرار، ليتركوا خلفهم أثرًا باقيًا خالدًا في الأذهان.

يُصادف اليوم 9 مارس، احتفالية يوم الشهيد من كل عام، وهي فرصة لاستعراض سيرة أبطالنا العظماء الذين ضحوا بأرواحهم ووهبوا حياتهم دفاعا عن وطنهم وبلادهم، ومن بين هؤلاء الأسماء التي سطّرت بدمائها حكايات الفداء والتضحيات من أجل هذا الوطن الشهيد البطل أحمد عبد العزيز.

حياة ونشأة أحمد عبد العزيز

ولد أحمد عبد العزيز في 29 يوليو 1907، ونشأ في عائلة وطنية غرست فيه حب الوطن والحرية، التحق بالكلية الحربية عام 1923م وتخرج منها برتبة ملازم ثانٍ، ليلتحق بسلاح الفرسان ثم سلاح الطيران، حيث برز كأحد ألمع طياري مصر، وتميز خلال مسيرته العسكرية بذكائه وقيادته المتميزة، ونال احترام زملائه وتقدير رؤسائه.

مقاومة الاستعمار وحركة الضباط الأحرار

وبحسب السيرة الذاتية، للشهيد البطل أحمد عبد العزيز، فإنه لم يكتفِ بواجباته العسكرية، بل كان له دور بارز في مقاومة الاستعمار البريطاني، فشارك في ثورة 1919م وهو طالب في المدرسة الثانوية، كما كان الشهيد أحد الأعضاء المؤسسين لحركة الضباط الأحرار التي قامت بثورة 23 يوليو 1952.

انضم عبد العزيز إلى الحركة إيمانًا منه بضرورة التغيير الجذري في مصر، وشارك بنشاط في التخطيط والتنفيذ للثورة.

المشاركة في حرب فلسطين واستشهاده

وبعد قيام ثورة 23 يوليو، سارع أحمد عبد العزيز إلى التطوع للقتال في فلسطين ضد العصابات الصهيونية، فقد كان من أوائل الضباط المصريين الذين التحقوا بحرب فلسطين، وشارك في العديد من المعارك البطولية، تميز بقيادته الحكيمة وشجاعته الفائقة، ونال إعجاب جميع رفاقه في السلاح.

استشهاد البطل أحمد عبد العزيز

استُشهد البطل أحمد عبد العزيز في 22 أغسطس 1948، إثر إصابته برصاصة في الصدر أثناء معركة مع العصابات الصهيونية في قرية بيت دراس بفلسطين، وخلّف استشهاده حزنًا عميقًا في قلوب المصريين، الذين اعتبروه رمزًا للوطنية والتضحية.

شهادات رفاقه في السلاح عنه

يُجمع رفاق الشهيد أحمد عبد العزيز في السلاح على صفاته النبيلة وروحه الوطنية العالية، فقد وصفه الرئيس جمال عبد الناصر بأنه «أحد أبطال مصر الشجعان الذين ضحوا بأرواحهم من أجل فلسطين» كما قال عنه اللواء محمد نجيب «كان أحمد عبد العزيز نموذجًا للضابط المصري الوطني المُخلص، ورمزًا للبطولة والتضحية».

سيظل الشهيد أحمد عبد العزيز رمزًا للفداء والتضحية، حاضرًا في ذاكرة المصريين، ونموذجًا يحتذى به في حب الوطن والذود عن حياضه، ستبقى سيرته حية في ذاكرة الأجيال القادمة، لتلهمهم روح الوطنية والتضحية من أجل تحقيق النصر والدفاع عن الحقوق العربية، فقد جسّد في حياته معاني العزيمة والإخلاص، وقدم روحه فداءً للوطن، تاركًا إرثًا خالداً من الوطنية والتضحية.