ضبط 437 قطعة أثرية بحوزة 3 عناصر إجرامية في بني سويف

كشفت معلومات وتحريات قطاعي شرطة السياحة والآثار والأمن العام، ومديرية أمن بني سويف عن قيام تشكيل عصابي يضم 3 عناصر إجرامية بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار وإخفائهم بعض القطع الأثرية داخل قطعة أرض فضاء بدائرة مركز شرطة ناصر في بني سويف.

437 قطعة أثرية بحوزة المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم 437 قطعة أثرية عبارة عن (3 توابيت خشبية بداخل إحداها مومياء - 400 تمثال حجري - 29 تميمة - 2 قناع خشبي خاص بالتوابيت المضبوطة - تمثال خشبي - 2 قنينة من الفخار).

⁠وبمواجهتهم اعترفوا بأن المضبوطات ناتجة عن أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بدائرة مركز شرطة الواسطي، وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأثريتها.