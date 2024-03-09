أمينة شفيق: كتبت منشورات تندد بالعدوان الثلاثي على مصر عام 1956

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، فيلمًا تسجيليًّا بعنوان: «ويبقى الأثر»، تناول ذكريات الكاتبة الصحفية أمينة شفيق، ودورها الوطني في تغطية المقاومة الشعبية ببورسعيد، ضد العدوان الثلاثي على مصر، عام 1956.

المقاومة ضد العدوان الثلاثي على مصر

ووفقًا لتصريحاتها خلال الفيلم التسجيلي، قالت «شفيق»: «عندما شن العدوان الثلاثي هجماته على مصر، ذهبت إلى موسى صبري ووقتها كان رئيس تحرير المجلة التي كنت أعمل بها، وطلبت منه السماح بالسفر إلى بورسعيد لتغطية جهود المقاومة الشعبية وأعمالها هناك».

وتابعت الكاتبة الصحفية: «وصّلوني بالمخابرات المصرية وكان وقتها هناك حظر تجول بسبب الهجوم على القائد الإنجليزي، ويومها بعد أن تخطى عقرب الدقائق الساعة الحادية عشر مساءً، وجدت شخصًا يهزني من كتفي أثناء سيري ويسألني ماذا تفعلين هنا؟ لألتفت وأجده أحد زملائي وقصصت له سبب وجودي في شوارع بورسعيد، فطلب مني أن آتي معه إلى منزل مكون من غرفتين وصالة، وسألني: هل لا تزالين تكتبين على الآلة الكاتبة؟ فأجبته بنعم ليطلب مني كتابة منشورات».

منشورات ضد العدوان الثلاثي

وأشارت إلى أنها شعرت بالخوف الشديد في الوهلة الأولى، خاصة عندما عرفت أن مقر القوات الإنجليزية بالقرب من هذا المنزل، ولكن هذا الشعور تلاشي شيئًا فشيئًا، والمنشور الذي كتبته ليلتها وجدته في اليوم التالي يتم توزيعه على كل بورسعيد، لتعقب: «هؤلاء هم الأبطال الحقيقيون، وكلما تذكرتهم اقرأ لهم الفاتحة».