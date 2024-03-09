ربحي دولة: الأونروا تسجل انتصارا على الادعاءات الإسرائيلية

قال ربحي دولة، عضو الحملة الوطنية لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، إن عودة عمل أعضاء منظمة الأونروا المتهمين بالمشاركة في الهجمات الفلسطينية، انتصارًا على كل ادعاءات الاحتلال ويثبت زيفها.

وبيّن خلال مداخلة هاتفية على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هذه المنظمة جرى تأسيسها لدعم وحماية اللاجئين الفلسطينيين، ولكن الادعاءات الإسرائيلية بعمل الإرهابيين فيها، أو مشاركة العاملين في الهجمات الفلسطينية كلها ادعاءات كاذبة ولا صحة لها.

إسرائيل تُغرق القضية الفلسطينية

وأضاف «دولة»، أن إسرائيل تحاول أن تحذف قضية اللاجئين وتذيبها بتنفيذ سياساتها بحق الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن الادعاءات الإسرائيلية بمشاركة أعضاء منظمة الأونروا بالهجمات الفلسطينية، من ضمن أساليب محاربة الاحتلال للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هجمات الاحتلال على الشعب الفلسطيني لم تتوقف.

الاحتلال يخرب البنية التحتية لغزة

واختتم: «يقوم الاحتلال بتخريب البنية التحتية من خلال مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات، وهذا ما يعد حذفًا للقضية الفلسطينية، ومحالة لوأد مشروع حل الدولتين، من خلال إغراق الأراضي الفلسطينية بالمستوطنات التي من المفترض أن تبنى عليها دولة فلسطينية، وذلك لتصعيب عملية تواصل الأماكن في الأراضي مع بعضها».