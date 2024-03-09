تنويه هام من محافظة الجيزة بشأن سماع أصوات مرتفعة الأحد: لا داعي للقلق

أصدرت محافظة الجيزة، تنبيهًا مهمًا، بشأن سماع أصوات مرتفعة، في الساعة الواحدة صباح يوم الأحد.

أوضحت المحافظة، في منشور لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، أنّ تلك الأصوات ناتجة عن تفريغ ضغط الهواء لماكينة حفر مترو الأنفاق خاصه بقطاع منطقة مشعل.

أعمال تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق

وطمأنت المحافظة أهالي هذه المناطق: «لا داعي للقلق يتم إتباع معايير الأمان والسلامة»، لافته إلى تقدم أعمال تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، والذي يخدم مناطق ذات كثافة سكانية عالية.

وأشارت إلى غلق كلي بشارع الأهرام لمدة 5 ساعات من تقاطعه مع طريق المنصورية، وحتى مسجد الصباح لمسافة 300 متر لتفريغ ضغط الهواء بماكينة حفر مشروع الخط الرابع للمترو الجيزة، موضحة أن الأعمال سيصدر عنها أصوات مرتفعة والأمر لا يدعو للقلق.

تفريغ ضغط الهواء بماكينة الحفر

ومن المقرر أن تقوم الشركة المنفذة لمشروع مترو الأنفاق الخط الرابع بأعمال تفريغ ضغط الهواء، بماكينة الحفر الخاصة بمشروع المترو، وذلك بشارع الأهرام بالاتجاهين، بداية من تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية، وحتى فتحة الدوران الكائنة أمام مسجد الصباح.