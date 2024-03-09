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عودة المياه تدريجيا لمناطق في محافظة الجيزة بعد انتهاء الإصلاحات

كتب:

سلامة عامر
11:58 ص | السبت 09 مارس 2024
محافظ الجيزة - أرشيفية

محافظ الجيزة - أرشيفية

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال انتهاء ربط خط المياه الجديد قطر 200 ميليمتر التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، لتحسين الضغوط بمنطقة عمرو بن العاص كفر طهرمس، وفي عدد من الشوارع الحيوية بمنطقة فيصل، وذلك مع اقتراب شهر رمضان.

إعادة ضخ المياه في مناطق بمحافظة الجيزة

وأكد محافظ الجيزة، في بيان، اليوم السبت، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي تعيد ضخ المياه لتصل تدريجياً لمناطق «عمرو بن العاص بالكامل من شارع فيصل حتى شارع المنشية، الصفا والمروة، الطوابق».

سيارات مياه نقية في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيارات مياه نقية في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال وعودة المياه بصورة طبيعية.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.