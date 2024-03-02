جامعة بنها تحصد كأس الدورة العربية لخماسيات كرة القدم للجامعات

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، حصول منتخب الجامعة لخماسي كرة القدم على المركز الأول والميدالية الذهبية في البطولة العربية للجامعات العربية للمرة الثانية على التوالي، والتي نظمتها جامعة جنوب الوادي.

كأس أفضل حارس مرمى

وفاز فريق جامعة بنها بكأس البطولة بعد تغلبه على فريق جامعة حلوان بـ5 أهداف مقابل 3، بينما حصل الطالب علي عبد الله من جامعة بنها على كأس أفضل حارس مرمى، والطالب إسلام فتحي من جامعة بنها على كأس هداف البطولة.

الحصول على الميدالية الذهبية

وقدم رئيس جامعة بنها التهنئة لمنتخب الجامعة على تميزه الرياضي وأدائه المشرف خلال مباريات البطولة، والذي أهله للحصول على الميدالية الذهبية والمركز الأول.

من جانبه أكد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الجامعة حريصة على تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية والمشاركة الإيجابية في البطولات والتواصل الفعّال مع طلاب الجامعات المصرية.

وقال الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية، إن الكلية ترعى أبنائها الرياضيين الذين يستطيعون تحقيق إنجازات للجامعة عن طريق تشجيعهم وتوفير لهم كل الإمكانيات التي تساعدهم على تحقيق أفضل النتائج.