فضائل شهر رمضان.. أيام المغفرة والعتق من النار

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء شهر رمضان 2024 المبارك، الذي تتعد فضائله، ومنها نزول القرآن الكريم، على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقال تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ [البقرة: 185].

فضائل شهر رمضان

كما أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت فيما يخص فضائل شهر رمضان، أن الله قد ميز هذا الشهر الكريم بأنّ أمر بصيام نهاره؛ فقال: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185].

الصوم من أهم العبادات في الإسلام

يُعدّ الصوم من أهم العبادات في الإسلام، لما له من أثرٍ عظيمٍ على الفرد والمجتمع، فهو يُعوّد الإنسان على الصبر وتحمل المشاق، ويُرقّق المشاعر والأحاسيس، ويُقرّب العبد من ربه وخالقه.

وتكمن فضائل شهر رمضان في الصيام والخضوع والطاعة لله، والحرمان من ملذات الحياة وشهواتها طيلة النهار إيمانًا واحتسابًا، كما يُمثّل الصوم انتصارًا على النفس والهوى والشيطان.

ويُعدّ شهر رمضان شهر المغفرة والعتق من النار، ويكفيه فضلًا أن الله سجّل فضله في القرآن الكريم، ليظل يُتلى على مرّ الأيام وكّر الأعوام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.