4 ظواهر جوية تضرب البلاد الأيام المقبلة.. ماذا يحدث في طقس أول رمضان؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس الأيام المقبلة والظواهر الجوية ودرجات الحرارة خلال الفترة من يوم الأحد إلى الجمعة، مشيرة إلى أن البلاد تتعرض لـ4 ظواهر جوية في أوقات مختلفة، مع قرب انتهاء فصل الشتاء.

1- الشبورة المائية

حذرت الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية صباحا، على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها تستمر خلال الأيام المقبلة وتبدأ من الساعة الرابعة فجرا وحتى التاسعة صباحا.

2- سقوط أمطار خفيفة

وتوقعت الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة يوم الأحد، وتقل تدريجيا وتنحسر خلال الأيام المقبلة.

3- نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد وجنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، وتستمر حتى يوم الاثنين.

4- ارتفاع درجات الحرارة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس حار نهارا، ومائل للبرودة ليلاً، بينما تكون حالة الطقس تفصيلاً الأيام المقبلة، أجواء دافئة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائلة للدفء على السواحل الشمالية، ومائلًة للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحارة على جنوب الصعيد، بينما تكون باردًا ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة كالتالي:

درجات الحرارة غدا الأحد 10-10-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.

- الوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 34 درجة والصغرى 16 درجة.

درجات الحرارة الاثنين 11-10-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.

- الوجه البحري العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 34 درجة والصغرى 16 درجة.

درجات الحرارة الثلاثاء 21-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

- الوجه البحري العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 17 درجة