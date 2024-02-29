رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

رضا البحراوي يوجه رسالة غامضة لمطرب.. «اتكسف على دمك مابتعرفش تغني»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
08:55 م | الخميس 29 فبراير 2024
رضا البحراوي

رضا البحراوي

وجه المطرب رضا البحراوي، رسالة غامضة لـ أحد المطربين، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

رضا البحراوي يوجه رسالة غامضة

وكتب رضا البحراوي: «ياجدع اتكسف على دمك، ولا بتعرف تغني ولا ليك فيها أصلا، أنت آخرك تسرق ألحان من المطربين، أنت أكبر حرامي في الدنيا».

وأضاف: «أنت اللي نكشت تاني معايا يا أصفر، بس ربنا مش على كيف حد إن شاء الله هتسمع حاجة كمان ساعة، لما أكونت محروق اديتك كتف عشان تفوق».

وكان رضا البحراوي، تعرض يوم السبت الماضي، لوعكة صحية قبل حفل غنائي بساعتين، وتم نقله إلى المستشفى إثر إصابته بنزلة شعبية حادة وارتفاع في ضغط الدم، ومكث عدة ساعات في المستشفى، ثم غادره إلى منزله، بعدما نصحه الأطباء بأخذ قسط من الراحة نظرًا لحالة الإجهاد الشديدة التي عانى منها.

اقرأ المزيد:

«عروسته قلدته وغنى مع رضا البحراوي».. 7 مشاهد من حفل زفاف عفروتو

نقل الفنان رضا البحراوي إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية (صورة)

سبب مفاجئ وراء نقل رضا البحراوي للمستشفى.. مدير أعماله يكشف التفاصيل

أول رد من رضا البحراوي بعد نقله للمستشفى

رضا البحراوي يوجه رسالة جديدة للجمهور بعد الخروج من المستشفى
بقلم أحمد عبد الرحمن