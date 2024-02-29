رضا البحراوي يوجه رسالة غامضة لمطرب.. «اتكسف على دمك مابتعرفش تغني»

وجه المطرب رضا البحراوي، رسالة غامضة لـ أحد المطربين، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

رضا البحراوي يوجه رسالة غامضة

وكتب رضا البحراوي: «ياجدع اتكسف على دمك، ولا بتعرف تغني ولا ليك فيها أصلا، أنت آخرك تسرق ألحان من المطربين، أنت أكبر حرامي في الدنيا».

وأضاف: «أنت اللي نكشت تاني معايا يا أصفر، بس ربنا مش على كيف حد إن شاء الله هتسمع حاجة كمان ساعة، لما أكونت محروق اديتك كتف عشان تفوق».

وكان رضا البحراوي، تعرض يوم السبت الماضي، لوعكة صحية قبل حفل غنائي بساعتين، وتم نقله إلى المستشفى إثر إصابته بنزلة شعبية حادة وارتفاع في ضغط الدم، ومكث عدة ساعات في المستشفى، ثم غادره إلى منزله، بعدما نصحه الأطباء بأخذ قسط من الراحة نظرًا لحالة الإجهاد الشديدة التي عانى منها.