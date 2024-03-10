ما اسم شهر رمضان قبل الإسلام؟

شهر رمضان من الأشهر المباركة، التي ينتظرها العديد من المسلمين، ويسأل بعضهم عن اسم رمضان قبل الإسلام، وهو سؤال أجاب عليه الشيخ عبد الحميد الأطرش، أمين الفتوى الأسبق في دار الإفتاء المصريّة.

اسم شهر رمضان قبل الإسلام

وقال «الأطرش» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ شهر رمضان يحمل قدسية منذ قديم الزمن، وتغير اسمه أكثر من مرة قبل دخول الإسلام، وفي البداية كان اسمه «تاتال»، وهي كلمة تعني الإنسان الذي يشرب الماء من الآبار.

وتغير اسم الشهر الكريم مرة أخرى وأصبح اسمه «زاهر» وهذا الأمر يرتبط بالنباتات، بحسب «الأطرش»، الذي قال إنه في هذه الفترة كان يرتبط حلول شهر رمضان الكريم بازدهار الأزهار والنباتات، لذا سُمي بهذا الاسم.

كيف سمي بـ«رمضان»

ومن الأسماء التي جرى إطلاقها على شهر رمضان المبارك قبل حلول الإسلام اسم «ناتق»، وهذه الكلمة تعني تحريك الشيء من مكانه ونزعه.

وأوضح أنّ اسم رمضان جرى إطلاقه على هذا الشهر من قبل الجد الخامس للنبي «كلاب بن مرة»، إذ اقترح هذا الرجل أن يتم تسمية الشهور وفقًا للأماكن العربية والظروف المناخية، وتمّ اقتراح كلمة رمضان اشتقاقًا من حالة الطقس، في وقت حلول الشهر المبارك، فقد يأتي في الصيف حين يكون الطقس رمضاء، أي شديد الحرارة، وهي الكلمة السائدة عند العرب في هذا الوقت لذا تمّت تسميته «رمضان».