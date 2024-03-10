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مواعيد قطار 138 ركاب «الواسطى – الفيوم» بعد إجراء تعديلات شهر رمضان

كتب:

كريم روماني
08:50 ص | الأحد 10 مارس 2024
حركة القطارات- صورة أرشيفية

حركة القطارات- صورة أرشيفية

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد قطار 138 ركاب «الواسطى – الفيوم»، بعد إجراء تعديلات عليها بمناسبة شهر رمضان، إذ يتحرك القطار من محطة الواسطى الساعة 14:00 ويصل إلى محطة كوم أبوراضي الساعة 14:08 دقائق ويتحرك منها الساعة 14:11 دقيقة، ثم يصل القطار إلى محطة الورش الساعة 14:16 دقيقة ويتحرك منها الساعة 14:17 دقيقة.

محطات وقوف القطار 

ويصل القطار إلى محطة الروس الساعة 14:21 دقيقة،  ويتحرك منها الساعة 14:22 دقيقة، ثم يصل القطار إلى محطة الناصرية الساعة 14:28 دقيقة ثم يتحرك منها الساعة 14:29 دقيقة، ثم يصل القطار إلى محطة سيلا الساعة 14:34 دقيقة ويتحرك منها الساعة 14:35 دقيقة.

يصل القطار إلى محطة العدوة الساعة 14:42 دقيقة ويتحرك منها الساعة 14:46 دقيقة ثم يصل إلى محطة عامرية الفيوم الساعة 14:50 دقيقة ويتحرك منها الساعة 14:51 دقيقة، وأخيرا يصل القطار إلى محطة الفيوم الساعة 15:00.

وأشارت الهيئة إلى أن تعديل مواعيد القطار يأتي ضمن حزمة كبيرة من التعديلات على مواعيد القطارات على خط الصعيد بمناسبة شهر رمضان المبارك، موضحة أنه جرى الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بالشهر الكريم.

 

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.