«الإفتاء» توضح حكم عدم قضاء أيام الإفطار في رمضان

يُعدّ موضوع قضاء أيام الإفطار في رمضان من أهمّ الأمور التي تشغل بال الكثير من المسلمين، حرصا منهم على نيل ثواب الشهر المبارك كاملا، وعدم تفويت أيّ من أيامه الفضيلة وفضل عبادة الصيام، كونها أحد أركان الإسلام وأهمّ العبادات.

حكم عدم قضاء أيام الإفطار في رمضان

وأجابت دار الإفتاء المصرية في إحدى فتواها عبر موقعها الرسمي على الانترنت، عن سؤال حكم عدم قضاء أيام الإفطار في رمضان، مؤكدة أنّه يجب على كل من لم يصم أيام في شهر رمضان لأي عذر من الأعذار التي تبيح له الإفطار، أن يعوض الأيام بعد انقضاء الشهر المبارك، ويجب ألا يدخل عليه رمضان جديد.

وأشارت الدار إلى ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، أَوْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ».

وفي إجابتها عن سؤال حكم عدم قضاء أيام الافطار في رمضان، ذكرت دار الإفتاء أنّه في حال دخل رمضان التالي على عبد دون أن يكون انتهى من قضاء الأيام التي فوتها، في هذه الحالة يصبح آثم وعليه أن يعوض تلك الأيام إلى جانب دفع الفدية.

عدم قضاء أيام الإفطار في رمضان

وتابعت في فتواها حول حكم عدم قضاء أيام الإفطار في رمضان، أنّ الفدية تكون إطعام مسكين عن كل يوم فطر فيه العبد، واستندت في ذلك على ما رُوي عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم قالوا في من عليه صوم فلم يصمه حتى أدركه رمضان آخر: «عليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم».

ولفتت دار الإفتاء خلال إجابتها عن سؤال حكم عدم قضاء أيام الإفطار في رمضان، أنّه حال دخل على العباد رمضان التالي دون أن يكون العبد قد انتهى من قضاء ما عليه من أيام من شهر رمضان السابق أو لم يقضي أي منها، في هذه الحالة يكون عليه أن يصوم رمضان المقبل، وبعد أن ينتهي يبادر في الصيام لتعويض ما فاته من أيام ولا يكون عليه فدية في هذه الحالة، أشارت إلى قوله تعالى: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184].