فرحة مزارعي المنوفية بحصاد محصول بنجر السكر.. الإنتاجية تتجاوز 47 ألف طن

شهدت الأراضي الزراعية بالمنوفية، فرحة عارمة بين المزارعين أثناء حصاد محصول بنجر السكر بقرى المحافظة، وهو من المحاصيل التي يتم حصادها في فصل الشتاء من كل عام، ويعتمد على زراعته الكثير من المزارعين لتحقيق الربح منه.

إنتاجية محصول بنجر السكر

وقال الدكتور عصام مرسي مدير إدارة الإرشاد الزراعي بالمنوفية، إن بنجر السكر من المحاصيل المنتشرة في المحافظة نظرا للتربة الخصبة التي تتمتع بها الأراضي الزراعية، ويبلغ متوسط إنتاج الفدان 20 طنا، بينما يبلغ إجمالي إنتاجية جميع الأراضي 47 ألفا و560 طنا.

المساحة المزروعة بالبنجر

وتابع «مرسي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المساحة المزروعة من بنجر السكر تبلغ 2378 فدانا على مستوى المحافظة، حيث يوجد الكثير من المزارعين يعتمدون على زراعة هذا المحصول، بالإضافة إلى توفير المديرية للأسمدة وسبل الدعم للمزارعين أثناء زراعته.

مراحل حصاد بنجر السكر

وقال يحيى الغنيمي، مزارع من أهالي بقرية بابل، إن إنتاجية محصول بنجر السكر هذا العام جيدة مع وجود كافة التسهيلات اللازمة للزراعة، حيث يتم زراعته في فصل الصيف شهر أغسطس ويترك في الأرض لمدة 7 أشهر ويتم حصاده في شهري فبراير ومارس، وسعر بنجر السكر يبلغ 1200 جنيه للطن الواحد.

وتابع عمرو شرف الدين، من أهالي قرية جنزور، أن محصول بنجر السكر يمر بعدة مراحل بداية من استخراجه من الأراضي بالخطاف، ثم تقليمه وتنظيفه بالسكين، وبعد ذلك تحميله على الجرار بواسطة المزارعين وتوصيله إلى الطريق الرئيسي بالقرية حتى تأتي السيارات الكبيرة لتحميله.