استحداث أنماط نقل جديدة لربط البحر الأحمر بالمتوسط عبر الخط العربي

كشفت وزارة النقل عن تفاصيل أعمال الجمعية العمومية رقم 82 لشركة الجسر العربي للملاحة، واستعرض مدير عام الشركة عدنان العبادلة، خطط العمل والإجراءات التي اتخذتها إدارة الشركة لتنفيذ تطلعات ورؤية الشركة المستقبلية، مشيرا إلى أنّ شركة الجسر العربي حققت نتائج إيجابية لم يسبق تحقيقها في ظل الأحداث والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، والتي أثرت بشكل مباشر على حركة النقل البحري في منطقة البحر الأحمر، وما صاحب ذلك من زيادة في الكلف التشغيلية.

التوسع في سياسة التأجير

وأوضح عدنان العبادلة أنّه في مواجهة هذه التحديات عملت الشركة على تنويع وزيادة مصادر دخلها من خلال تنفيذ استراتيجية الشركة لتحديث أسطولها البحري، والتي ساهمت في تنويع خيارات الشركة التشغيلية من خلال التوسع في سياسة التأجير وتشغيل وحدات أسطولها البحري على خطوط ملاحية جديدة.

وعملت الشركة على استحداث أنماط نقل جديدة لربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط عبر الخط العربي للنقل البري والبحري، وبزمن وصول وتعرفة نقل منافسة، من خلال نقل البضائع بالحاويات المحملة على شاحنات، أو من خلال نقل الصادرات العربية بالشاحنات الاعتيادية وإعادة تعبئتها بالحاويات في المواني المصرية المطلة على البحر المتوسط لتصديرها لوجهتها النهائية على مختلف خطوط الملاحة العالمية.

الخط العربي للنقل البري

وجرى استعراض حجم الحاويات الصادر المنقولة عبر الخط العربي للنقل البري والبحري عبر خط العقبة ونويبع والمتجه إلى إيطاليا والجزائر وألمانيا ورومانيا وبلجيكا وهولندا وقبرص والسنغال، وكذلك الحاويات الواردة من أوروبا وألمانيا وإسبانيا عبر الخط العربي للنقل البري والبحري باتجاه نويبع العقبة ومنها إلى الأردن.