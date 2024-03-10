رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

خبير اقتصادي: تخفيضات هائلة في معارض «أهلا رمضان» بجميع المحافظات

كتب:

منار مجدي
10:17 ص | الأحد 10 مارس 2024
معارض أهلا رمضان

معارض أهلا رمضان

قال الدكتور محمد الشوادفي، خبير اقتصادي، إن الأسواق خلال الفترة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة، وخاصة خلال شهر رمضان، تزامنا مع إطلاق الدولة معارض أهلا رمضان، وبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة. 

انتشار معارض أهلا رمضان في المحافظات 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن معارض أهلا رمضان توسعت في كل المناطق، إذ تنوعت ما بين الثابتة والمتحركة. 

انضباط السوق

وأشار إلى أن السلع الغذائية تباع في معارض «أهلا رمضان» بتخفيضات تصل إلى 30%، موضحا أن هناك انضباطا في الأسواق بشأن الأسعار، والفترة المقبلة ستكون هناك انخفاضا ملحوظا في الأسواق. 

اقرأ المزيد:

أسعار العسل في معارض أهلا رمضان بالمحافظات.. اعرف التخفيضات

كرتونة البلح بـ47 جنيها والفول بـ15.. أسعار سلع سحور معارض أهلا رمضان بالدقهلية

رئيس هيئة المعارض: نستهدف إقامة 9 معارض بالخارج خلال العام الجاري

محافظ مطروح: تشكيل غرفة عمليات وفتح معارض استعدادا لشهر رمضان

النائب عصام هلال يطالب الحكومة بالتوسع في معارض أهلا رمضان
بقلم منار مجدي