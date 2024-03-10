خبير اقتصادي: تخفيضات هائلة في معارض «أهلا رمضان» بجميع المحافظات

قال الدكتور محمد الشوادفي، خبير اقتصادي، إن الأسواق خلال الفترة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة، وخاصة خلال شهر رمضان، تزامنا مع إطلاق الدولة معارض أهلا رمضان، وبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

انتشار معارض أهلا رمضان في المحافظات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن معارض أهلا رمضان توسعت في كل المناطق، إذ تنوعت ما بين الثابتة والمتحركة.

انضباط السوق

وأشار إلى أن السلع الغذائية تباع في معارض «أهلا رمضان» بتخفيضات تصل إلى 30%، موضحا أن هناك انضباطا في الأسواق بشأن الأسعار، والفترة المقبلة ستكون هناك انخفاضا ملحوظا في الأسواق.