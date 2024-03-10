«النقل»: التنسيق لنقل 4 حاويات منتجات غذائية من فرنسا إلى الإسكندرية

أعلنت وزارة النقل مُمثلة في شركة الجسر العربي للملاحة، أنَّه جار التنسيق لنقل 4 حاويات منتجات غذائية من فرنسا إلى الإسكندرية ثم إلى نويبع فالعقبة، لافتة إلى أنَّه تمّ التأكّيد على استمرار الشركة في سياسة تحديث أسطولها البحري، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لها.

شراء قارب سريع

وأكّدت وزارة النقل، أنَّ الشركة تعمل حالياً على شراء قارب سريع، وباخرة ركاب وشحن «RO-PAX» لتكون إضافة نوعية لأعمال الشركة، ولاستيعاب الطلب المتزايد على حركة نقل البضائع والشاحنات عبر خط «العقبة - نويبع» والذي يشهد حركة تبادل تجاري نشطة.

وأوضحت وزارة النقل أنَّ الإحصائيات تشير إلى أن الشركة نقلت ما يقارب من 14 ألف شاحنة خلال شهري يناير وفبراير من عام 2024، وهو أعلى معدل نقل في تاريخ الشركة منذ تأسيسها، الأمر الذي يؤكّد أنَّ الشركة لعبت دورًا أساسيًا في تعزيز التجارة البينية بين الدول العربية باعتبارها حلقة الوصل بين مشرق الوطن العربي ومغربه.

رفع معدلات الإركاب

وخلال أعمال الجمعية، تم استعراض الإجراءات التي اتخذتها إدارة الشركة لرفع معدلات الإركاب على بواخر الشركة والتي وصلت نسبة الزيادة فيها إلى 23% مقارنة بالعام 2022، إذ تمّ العمل على رفع جودة الخدمات والمميزات التي تقدمها الشركة للمسافرين على متن أسطولها البحري، وتوفير نقل آمن ومريح، وتقديم خدمات تكاملية وعروض تهدف إلى استقطاب فئات جديدة من المسافرين.

وأفاد عدنان العبادلة مدير عام الشركة أنه بالنظر للنتائج المالية الإيجابية التي حققتها الشركة خلال العام 2023، فستعمل الشركة على زيادة رأسمالها من الأرباح المحققة ليصبح 105 ملايين دولار، الأمر الذي يؤكّد مدى قوة وصلابة الشركة المالية.