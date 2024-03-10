5 مدارس تكنولوجية تفوز بجوائز في مسابقة «بادر»

كشفت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم، عن مشاركة 5 مدارس تكنولوجيا تطبيقية في ختام فعاليات مسابقة «بادر» لتنمية القدرات المالية للشباب، التي أقيمت بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبرنامج التعليم، وجرى الإعلان عن الـ5 مراكز الفائزة بتمويل لمشروعاتها، في المسابقة التي استهدفت تثقيف الشباب ماليًا وتنمية مهاراتهم الحياتية وريادة الأعمال.

مشاركة 830 طالبا من مدارس التعليم الفني

وأضافت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أنّ المسابقة شهدت مشاركة 830 طالبا وطالبة من مدارس التعليم الفني، جرى تدريبهم على مدار 14 جلسة إرشادية لـ115 مشروعا وصولًا إلى 50 مشروعًا للنهائيات.

ونيابةً عن الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، وزعت شيماء ممدوح، نائب مدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، شهادات التقدير على الطلاب المشاركين بالمسابقة.

إعداد الطلاب لسوق العمل

وفي خلال كلمتها، أكدت شيماء ممدوح، أهمية المبادرات في إعداد الطلاب لسوق العمل بفكر جديد ورؤية مستقبلية، مشيرة إلى أنّ كل المشاركين هم فائزون بما اكتسبوه من خبرات والقدرة على العمل في فريق واحد.

حضر الاحتفالية مديري عموم التعليم الفني بمحافظات القاهرة والجيزة ومدير عام الإدارة العامة لمركز تطوير التعليم الفني، وجاءت نتيجة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالمسابقة كما يلي.

- حصلت فرق مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية على المراكز الأول والثاني.

- فريق مدرسة برج العرب للتكنولوجيا التطبيقية على المركز الأول مكرر.

- فرق مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية على المراكز الثاني مكرر والمركز الرابع.

- وفريق مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالسويس وفريق مدرسة بي تك على المركز الخامس والخامس مكرر.

تمثل مسابقة «بادر» نموذجًا للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات التعليمية في دعم وتمكين الشباب المصري، وتعزيز قدراتهم ليكونوا رواد أعمال ومبتكرين لتطوير المجتمع والاقتصاد المصري.