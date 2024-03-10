رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم الأحد 10-3-2024

كتب:

أميرة سعد
10:21 ص | الأحد 10 مارس 2024
أسعار البيض اليوم

أسعار البيض اليوم

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الأحد 10-3-2024 تغيرًا في الأسواق والمحال التجارية، حيث شهدت أسعار البيض البلدي انخفاضًا طفيفًا، في حين استقرت أسعار باقي الأنواع، وبلغ متوسط سعر طبق البيض الأبيض للمستهلك نحو 176.7 جنيه، في حين بلغ متوسط سعر طبق البيض الأحمر نحو 177 جنيها، وشهد سعر طبق البيض البلدي تراجعًا طفيفًا ليصل إلى نحو 166.52 جنيه، هذه الأسعار تم الإعلان عنها من قبل بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

وترصد السطور التالية سعر كرتونة البيض بجميع أنواعه في مختلف الأسواق والمحال التجارية.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم

سجل متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الأحد 10-3-2024 نحو حوالي 176.7 جنيه في الأسواق للمستهلكين.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

جاء متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم ليسجل نحو 177 جنيها في الأسواق للمستهلكين. 

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم

سجل متوسط سعر كرتونة البيض البلدي اليوم نحو 166.52 جنيه، بنسبة تراجع سجلت نحو 6.08 جنيه للكرتونة في الأسواق للمستهلكين.

اقرأ المزيد:

تراجع جديد في سعر طبق البيض الأحمر اليوم الاثنين 23-10-2023

سعر طبق البيض الأبيض اليوم الأحد 22-10-2023 

تراجع سعر طبق البيض في الأسواق اليوم الأحد 15-10-2023

انخفاض كبير في سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 10-10-2023
بقلم أميرة سعد