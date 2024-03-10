سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم الأحد 10-3-2024

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الأحد 10-3-2024 تغيرًا في الأسواق والمحال التجارية، حيث شهدت أسعار البيض البلدي انخفاضًا طفيفًا، في حين استقرت أسعار باقي الأنواع، وبلغ متوسط سعر طبق البيض الأبيض للمستهلك نحو 176.7 جنيه، في حين بلغ متوسط سعر طبق البيض الأحمر نحو 177 جنيها، وشهد سعر طبق البيض البلدي تراجعًا طفيفًا ليصل إلى نحو 166.52 جنيه، هذه الأسعار تم الإعلان عنها من قبل بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

وترصد السطور التالية سعر كرتونة البيض بجميع أنواعه في مختلف الأسواق والمحال التجارية.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم

سجل متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الأحد 10-3-2024 نحو حوالي 176.7 جنيه في الأسواق للمستهلكين.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

جاء متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم ليسجل نحو 177 جنيها في الأسواق للمستهلكين.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم

سجل متوسط سعر كرتونة البيض البلدي اليوم نحو 166.52 جنيه، بنسبة تراجع سجلت نحو 6.08 جنيه للكرتونة في الأسواق للمستهلكين.