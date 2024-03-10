اليوم آخر موعد لتسليم أعمال الدورة الثامنة من مسابقة آدم حنين لفن النحت

أعلنت مؤسسة آدم حنين، أن آخر موعد لتسليم الأعمال المتأهلة لمرحلة الفرز الثاني من جائزة آدم حنين لفن النحت في الدورة الثامنة هو اليوم الأحد، وذلك بمقر المؤسسة بالحرانية، وذلك من 10 صباحا إلى 4 عصرا، وذلك لعرضها للفحص والتقييم مباشرة على لجنة التحكيم.

أعضاء لجنة تحكيم جائزة آدم حنين

وتتكون لجنة التحكيم من الفنان أنسي أبو سيف، وهو مصمم المناظر ومهندس الديكور، والفنانة التشكيلية نازلي مدكور، والنحات شريف عبد البديع، والفنان التشكيلي الفنان ناجي فريد.

يشار إلى أن الدورة الأولى من جائزة آدم حنين انطلقت في 15 سبتمبر عام 2016، وتم توزيع جوائزها في 31 مارس 2017، وتهدف الجائزة إلى تحفيز الفنانين الشباب تحت سن 40 عاما، من أجل إتاحة الفرصة لإلقاء الضوء على تجاربهم الإبداعية في فن النحت.

معلومات عن الفنان آدم حنين

يشار إلى أن آدم حنين نحات ورسام على المستوى الدولي، مولود في 31 مارس عام 1929، وتخرج في مدرسة الفنون الجميلة في 1953، كما أكمل دراسته للفنون في باريس.

و«حنين» صاحب تجربة فنية ثري تتضمن العمل كرسام في مجلة «صباح الخير»، كما شارك خلال الفترة من 1989 إلى 1998 مع وزارة الثقافة في ترميم تمثال أبو الهول بالجيزة، وحصل على عدد من الجوائز، منها جائزة الدولة المصرية التقديرية في الفنون من وزارة الثقافة 1998، وجائزة مبارك للفنون عام 2004، وتوفى يوم 22 مايو 2020 عن عمر ناهز 91 عامًا.