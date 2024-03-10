3 مسلسلات رمضانية تناقش الفجوة بين الأجيال.. أبرزها إمبراطورية ميم

منافسة قوية تخوضها 3 مسلسلات رمضانية تناقش الاختلافات والصراعات بين الأجيال المختلفة في السباق الرمضاني 2024، إذ ألقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الضوء على قضايا الفجوة بين الأبناء والآباء والأحفاد خلال طرح الإعلانات التشويقية للمسلسلات باعتبارها من أهم القضايا المجتمعية.

ونستعرض في التقرير التالي 3 مسلسلات رمضانية تناقش العلاقة والاختلافات بين الأجيال المختلفة.

مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار اجتماعي خفيف حول رجل أرمل يُدعى مختار أبو المجد، وهو أب يتولى مسؤولية 6 أبناء، ويواجه الكثير من المشكلات خلال تربية أبنائه أصحاب الأعمار المختلفة، ويتصاعد الصراع فيما بينهم عندما يقع في حب امرأة ويقرر الزواج منها.

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.

مسلسل بابا جه

تدور أحداث مسلسل بابا جه في إطار اجتماعي كوميدي، خلال مناقشة الأزمات العائلية والاختلافات بين الآباء والأبناء، ويجسد الفنان أكرم حسني دور مدير يعمل في أحد الفنادق يواجه هو وأسرته مشكلات عديدة بسبب تداعيات كورونا.

ويشارك أكرم حسني في بطولة مسلسل بابا جه، نسرين أمين، سماء إبراهيم، محمود البزاوي، فريال يوسف، محمد أوتاكا، الطفلة حور أحمد، والمسلسل تأليف وائل حمدي، إخراج خالد مرعي.

مسلسل عتبات البهجة

تدور أحداث مسلسل عتبات البهجة حول علاقة الجد بهجت الأنصاري بأحفاده في إطار اجتماعي خفيف، كما يناقش الفجوة الزمنية التي صنعتها وسائل التكنولوجية الحديثة بين الأجيال المختلفة، ويجسد الفنان يحيي الفخراني دور بهجت الأنصاري، وهو يوتيوبر تخطى عامه الـ70، يحاول الوصول إلى قلوب متابعيه على موقع الفيديوهات يوتيوب من خلال تقديم محتوى يُسعدهم به.

ويشارك الفنان يحيى الفخراني في البطولة، مجموعة من الفنانين، منهم جومانا مراد، هنادي مهنا، صلاح عبدالله، خالد شباط، ليل عز العرب، وفاء صادق، علاء زينهم، والمسلسل سيناريو وحوار الدكتور مدحت العدل وإنتاج العدل جروب، وإخراج مجدي أبو عمير.

في إطار هذا، أكدت الدكتورة عزة صيام، أستاذ علم الاجتماع لـ«الوطن»، أهمية الأعمال الدرامية التي تناقش الصراعات بين الأجيال المختلفة، وطرق معالجتها بما يخدم الأسرة والمجتمع، مؤكدة أنّ تلك الأعمال هدفها تقريب وجهات النظر بين الآباء والأبناء والأحفاد، ومحاولة استيعاب كل جيل لمتطلبات واهتمامات الجيل الآخر.