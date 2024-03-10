تحذير من الإفراط في شرب المياه والشاي والقهوة بعد الإفطار.. اعرف الحد المسموح

كشف الدكتور مصطفى ساري، استشاري التغذية وعلاج السمنة، عن أهمية تناول وجبات صحية في السحور خلال رمضان، لتجنب الجوع والعطش خلال الصيام، محذرا من الإكثار من شرب الشاي والقهوة بعد الساعة العاشرة مساء، لأن الشاى والقهوة يحتويان على نسبة عالية من الكافيين.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح »، المذاع عبر فضائية «DMC»، أضاف: «الكافيين مادة طاردة للماء الموجود في الجسد، وبالتالي يتسبب في الإحساس بمزيد من العطش، لذا من الضروري إيقاف شرب الشاي والقهوة بعد الساعة الثانية عشر منتصف الليل».

وتابع: «يجب عدم شرب المياه قبل السحور مباشرة، إذ بعد ساعة أو ساعة ونصف تخرج المياه من الجسد، ولذلك لا بد من عدم الإكثار من شرب المياه، ولكن الاقتصار على شرب كوب من الماء فقط كل ساعة».