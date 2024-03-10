الفنانة هاجر أحمد تكشف عن أمنية حققتها بظهورها في مسلسل المعلم

بين الرومانسية والشخصية الحالمة تعددت أدوار الفنانة هاجر أحمد، لكنها في موسم رمضان الحالي خلعت ثوبها؛ لتحقق أمنيتها وتظهر في دورٍ مختلفٍ عما تقدمه، إذ تؤدي دور المعلمة «دهب» بنت البلد، خلال مسلسل المعلم، والذي يُعرض على شاشة قناة الحياة، كاشفة عن تفاصيل دورها في حلقة خاصة مع الإعلامي عمرو الليثي بموقع تصوير المسلسل.

أمنية الفنانة هاجر أحمد

وتلعب الفنانة هاجر أحمد في مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان، دور الست دهب بنت المعلم بشر في سوق السمك، وهو ما ذكرته خلال حديثها عن كواليس المسلسل: «الدور تحد كبيرٌ بالنسبة لي، ووافقت وسألتهم اختارتوني على أي أساس وشايفين فيا إيه إني أعمل الدور ده.. قلقت في الأول بس كانت أمنية حياتي، لأنّ كان نفسي أعمل أدوار مختلفة أشوف بيها قدراتي».

«شجعوني جدًا في كل حاجة، وكنت باخد رأيهم، والدور ماشي كويس، والحمد لله مبسوطة جدًا بجد»، وأضافت أنّها أيضًا لها قصة حب ورومانسية والعديد من التفاصيل المختلفة، إذ إنّها على خلاف مع والدها الذي يؤدي دوره الفنان أحمد فؤاد سليم، وأخيها الذي يؤدي دوره الفنان أسامة الهادي: «فيها تفاصيل كتير، ومع كل الناس ليها صراع».

تفاصيل الدور

وأشارت هاجر إلى أنها اهتمت بأدق التفاصيل، وهو ما قالته: «فكرت في الدور إنّي مش عاوزة أشوف حد عمله قبل كده، لأنّي كنت عاوزة أشوف أنا هعمله إزاي، وكنت مهتمة بأدق التفاصيل، حتى لابسة سلسة فيها صورة والدتي في المسلسل»، متمنية أن ينال دورها في مسلسل المعلم إعجاب الجمهور.