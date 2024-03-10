رئيس مجموعة أكديما الدوائية: وفرنا وسائل لتنظيم الأسرة بـ115 مليون دولار

أكدت الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجموعة أكديما الدوائية التابعة لوزارة الصحة والسكان، أن المجموعة تدعم توجهات القيادة السياسية في توطين صناعة الدواء، وتصنيع بدائل ومثائل المنتجات المستوردة بجودة وفاعلية تضاهي المنتج المستورد، مشيرة إلى أن أكديما أنترنشونال المتخصصة في صناعة وسائل تنظيم الأسرة المتطورة توفر احتياجات السوق المحلية، سواء لقطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة أو القطاع الخاص.

الاعتماد على وسائل تنظيم الأسرة المتطورة

وأضافت أن الاعتماد على وسائل تنظيم الأسرة المتطورة التي توفرها أكديما إنترنشونال للدولة، وفر للدولة المصرية ما يعادل 115 مليون دولار خلال العام الماضي، مشيرة إلى أنه خلال الفترة الماضية كانت أكديما انترنشونال زراع الدولة في توفير احتياجات برامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بأقل من تكلفة نظيرتها المستوردة بـ60%، ما يخفف العبء على المواطن المصري.

وقال الدكتور فتحي إبراهيم، الرئيس التنفيذي لأكديما إنترنشونال التابعة لوزارة الصحة والسكان خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد مؤخرا: «نوفر أكثر من 30% من احتياجات السوق ووزارة الصحة والسكان، وذلك من خلال التوريد المستمر والمنتظم لهيئة الشراء الموحد»، مضيفا أنه يجرى توفير أحدث وسائل تنظيم الأسرة الهرمونية.

وتابع: «نصنع عدد من المستحضرات المهمة التي كانت تستورد من الخارج كمنتج تام الصنع، وذلك لتوفير العملة للدوله لاستغلالها في قطاعات أخرى».

توفير النواقص في السوق

وأشار إلى الدور الفعال لأكديما إنترناشيونال في توفير كل الأدوية التي تعد من النواقص في السوق، بعد تعثر الاستيراد بسبب عدم القدرة على فتح الاعتمادات وتوفير العملة، وتابع: «وفرنا كل احتياجات السوق لا سيما ما يتعلق بوسائل تنظيم الأسرة الهرمونية»، لافتا إلى أن معدل النمو في المبيعات بلغ 41%، موضحا أن قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة يحصل على 9 مستحضرات مهمة تدعم برنامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

وتابع: «تماشيا مع توجهات الدولة المصرية في دعم الصناعة المحلية، وفرنا 55 مستحضرا مهما في السوق المحلية لصالح الدولة»، واستكمل: «حدث نمو في قطاع التصدير بلغ 80% ما ساهم في توفير الدولار للدولة، ونستهدف دعم الصادرات بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة».

وأضاف أن أكديما أنترنشونال تمثل المصنع رقم 3 في مصر في اعتماد معامل المعايرة التي تضمن التصنيع الجيد والجودة الكبيرة للمنتج المصري، لافتا إلى أنه جرى طرح 12 مستحضرا جديدا في السوق، ونستهدف الدخول في مشروعات تدعم توطين صناعة الدواء، بما يعادل 245 مليون جنيه، موضحا أنه جرى الحصول على شهادات التصنيع الجيد من اليمن والإمارات.