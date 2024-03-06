يوسف إبراهيم عن مسلسل وبينا معاد 2: فخور بردود الفعل

أعرب الفنان يوسف إبراهيم، عن امتنانه لكل من ساعده في مسلسل وبينا معاد الجزء الثاني، مشيرًا إلى أنه سعيد بردود الفعل التي حققها المسلسل.

ونشر يوسف إبراهيم عبر حسابه على «إنستجرام» مجموعة صور من كواليس مسلسل وبينا معاد الجزء الثاني، معلقا: «وصلنا للنهاية وحاسس إن في حاجات كتير عايز أقولها.. عايز أشكر أستاذي صبري فوازعلى احتوائه لينا ودعمنا وتشجيعنا من أول يوم وقد إيه اتعلمنا منه كل حاجة كان بيعملها».

أضاف: «عايز أشكر الأستاذة شيرين رضا على الحب والدعم والتواضع اللي ملوش حدود.. عايز أشكر الأستاذ المخرج والمؤلف هاني كمال على اكتشافه ليا ودعمه المتواصل لأن نادر جدًا إن حد يؤمن بيك ويثق فيك بالطريقة دي».

واختتم: «بجد شكرًا، متتخيلوش ردود الفعل خلتني سعيد وفخور لدرجة فوق الوصف إني كنت جزء من العمل ده».

مسلسل وبينا معاد

مسلسل وبينا معاد 2، من 40 حلقة، بطولة شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، وفاء صادق، أية سليم، بسمة، يوسيف الكدواني، يوسف إبراهيم، أسامة الهادي، تسنيم مطر، هاجر الشرنوبي، محمد سليمان، أميرة أديب، محمد مهران، تأليف وإخراج هاني كمال.