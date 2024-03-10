لراحتك النفسية.. 3 نصائح لتجنب مصير مصطفى شعبان في مسلسل المعلم

عادًة ما يقع الكثير من الأشخاص في دوامة من الأزمات والمتاعب لا تنتهي، ويكونوا غير مدركين للسبب الحقيقي وراء ما يتعرضون له من حزن، كما ورد في البرومو الترويجي لمسلسل المعلم، وبطله الفنان مصطفى شعبان، إذ تعثرت حياته وتقلبت أموره من حال جيد إلى سيء، وهو ما ظهر في كلماته «كل حاجة كانت ماشية عال وفي يوم وليلة أتبدلت الأحوال، وكشرت الدنيا وقلبت وشها معايا، صدرتلي وشها الناشف، ويا ويل اللي الدنيا تسقيه مرها بعد ما تدوقه عذابها».

وفي هذا الصدد، نوضح مجموعة من الإرشادات والنصائح، تساعد أصحابها في السيطرة على زمام أمورهم الشخصية والعملية، والتفكير بشكل إيجابي ومريح بعيدا عن التفكير في الأمور السلبية، وفق ما ذكرته دكتور إيناس علي، استشاري الصحة النفسية من تصريحات خاصة ب«الوطن».

التفكير بإيجابية

بحسب «علي» إن ترك حبل الأفكار يتعمق في الأحداث السيئة من حولنا، يجلب لحياتنا المزيد من الأمور السلبية المزعجة، وكلما زاد غضبك وانفعالك زادت معه الأحداث المؤلمة، لذا عليك دائمًا السيطرة على مشاعرك وأفكارك وتوظيفها بشكل إيجابي؛ حتى تتهيأ لك الأمور الجيدة وتنجذب لك، «ما تركز عليه تحصل عليه إذا ركزت على الألم والنقص والحسد والعين والمرض والمصائب زادت بحياتك، والعكس صحيح إذا ركزت على الصحة والعافية والمال ستحصل عليه».

الامتنان

من الضروري شكر الله والناس وأنفسنا على النعم والخدمات أو في الحياة بشكل عام؛ لأن هذه الخطوة تعمل كمحفز لطاقة المخ الإيجابية، ما يساهم في المزيد من الإبداع والكثير من الإنجازات، لذلك يمثل الامتنان وجهًا هامًا من جوانب النضج العاطفي والروحي».

الاحتفال

عند الاحتفال بجميع الإنجازات المحققة مهما كانت ضئيلة، تنشأ ذبذبات إيجابية في خلايا الدماغ تحفز الحصول على كثير من الإنجازات الجديدة، وبالتالي تزيد من فرص الحصول على ما نريد.

ومسلسل المعلم من بطولة الفنان مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، منذر رياحنة، طارق النهري، علاء زينهم.

ومن المقرر عرض المسلسل على قناتي « DMC» و«DMC» دراما، بالإضافة إلى منصة« Watch it» الرقمية، التي تدعم ميزة المشاهدة دون فقرات إعلانية.