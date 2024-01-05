أسعار السلع الأساسية اليوم في الأسواق.. تراجع الأرز والزيت

سجّلت أسعار السلع الأساسية، اليوم الجمعة، استقرارًا للعديد من الأنواع، فيما تراجعت بعض الأنواع، في الأسواق المحلية، وتتوفر جميع المنتجات الغذائية بشكل جيد داخل الأسواق، وفقاً لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الأساسية

وتستعرض« الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار السلع الأساسية باختلاف أنواعها اليوم الجمعة 5 -1-2024، في الأسواق المصرية، بحسب آخر تحديث لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأرز اليوم

سجلت أسعار الأرز المعبأ اليوم الجمعة، تراجعاً، في الأسواق، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 29.95 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 6.93%.

سجلت أسعار الفول المعبأ اليوم الجمعة، استقراراً، في الأسواق، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 43 جنيها.

سجلت أسعار الدقيق المعبأ اليوم الجمعة، استقراراً، في الأسواق، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 23.41 جنيه.

سجلت أسعار المكرونة المعبأة اليوم الجمعة، تراجعاً، في الأسواق، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 23.25 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 4.75%.

أسعار السكر اليوم

سجلت أسعار السكر المعبأ اليوم الجمعة، استقراراً، في الأسواق، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 37.58 جنيه.

سجلت أسعار زيت عباد الشمس اليوم الجمعة، تراجعاً، في الأسواق، ليسجل متوسط سعر اللتر نحو 65.78 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 6.62%.

سجلت أسعار العدس المعبأ اليوم الجمعة، تراجعاً، في الأسواق، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 53 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 2.19%.