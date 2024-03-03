تفاصيل انخفاض أسعار أكثر من 30 سلعة غذائية اليوم.. أبرزها الأرز والسكر

تراجعت أسعار السلع الأساسية في بداية تعاملات اليوم الأحد 3-3-2024، في الأسواق، بعد انخفاض جديد في سعر الدولار بالسوق الموازية، ومن أبرز السلع التي شهدت انخفاضًا الأرز والدقيق والسكر والزيت.

تراجع أسعار السلع الأساسية

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أسعار السلع الأساسية المتراجعة اليوم الأحد 3-3-2024 في الأسواق، وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

- تراجع سعرالأرز اليوم بنحو 1.78%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 35.25 جنيه.

- تراجع سعر الفول المعبأ بنحو 6%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 62.33 جنيه.

- تراجع سعر الدقيق المعبأ بنحو 5.2%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 29.83 جنيه.

- تراجع سعر زيت عباد الشمس بنحو 6%، ليسجل متوسط سعر العبوة لتر 102.51 جنيه.

- تراجع سعر زيت الذرة بنحو 1.55%، ليسجل متوسط سعر العبوة لتر 135.57 جنيه.

- تراجع سعر السكر المعبأ بنحو 1%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 44.34 جنيه.

تراجع سعر المكرونة

- تراجع سعر المكرونة المعبأة بنحو 1.3%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 31.88 جنيه.

- تراجع سعر العدس المعبأ بنحو 1.64%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 73.3 جنيه.

- تراجع سعر الفول المعبأ بنحو 6%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 62.33 جنيه.

- تراجع سعر البيض البلدي بنحو 0.62%، ليسجل متوسط سعر البيضة 6.41 جنيه.

- تراجع سعر السمس الأبيض بنحو 8.96%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 164.17 جنيه.

- تراجع سعر زيت عباد الشمس بنحو 6%، ليسجل متوسط سعر العبوة لتر 102.51 جنيه.

- تراجع سعر القمح الصلب المحلي بنحو 10.65%، ما قميته 13814.29 جنيه للطن.

- تراجع سعر الذرة البيضاء بنحو 6.17%، ما قميته 16456.25 جنيه للطن.

- تراجع سعر القمح الصلب المحلي بنحو 10.65%، ما قميته 13814.29 جنيه للطن.

- تراجع سعرالقطن المحلي بنحو 13.85%، مسجلا ما قميته 4853.33 جنيه للقنطار.

- تراجع سعر اللحوم الطازجة بنحو 2.38%، لتسجل 388.67 جنيه للكيلو.

- تراجع سعر الطماطم بنحو 0.07%، لتسجل 8.54 جنيه للكيلو.

- تراجع سعر البامية اليوم بنحو 3.62%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 39.12 جنيه.

- تراجع سعر اللبن السائب اليوم بنحو 0.31%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 28.55 جنيه.

- تراجع سعر المسلى الصناعي بنحو 0.89%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 115.4 جنيه.

- تراجع سعرالجبنة الشيدر بنحو 2.15%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 277.34 جنيه.

- تراجع سعر اللفت اليوم بنحو 0.15%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 6.59 جنيه.

- تراجع سعر الكرفس اليوم بنحو 2.61%، ليسجل متوسط سعر الوحدة 100 رابطة 289.47 جنيه.

- تراجع سعر الفاصوليا الخضراء اليوم بنحو 5.94%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 25.32 جنيه.

- تراجع سعر الشبت اليوم بنحو 2.89%، ليسجل متوسط سعر الوحدة 100 رابطة 175 جنيه.

- تراجع سعر السبانخ اليوم بنحو 1.84%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 14.42 جنيه.

- تراجع سعر الخيار الصوب اليوم بنحو 0.71%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 14.03 جنيه.

- تراجع سعر البنجر اليوم بنحو 3.35%، ليسجل متوسط سعر الواحدة 3.75 جنيه.

- تراجع سعر البصل اليوم بنحو 0.45%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 24.42 جنيه.

- تراجع سعر البسلة اليوم بنحو 1.79%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 28.52 جنيه.

- تراجع سعر الباذنجان اليوم بنحو 1.82%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 12.92 جنيه.

- تراجع سعر البطاطا اليوم بنحو 3.15%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 8.61 جنيه.

- تراجع سعر البقدونس اليوم بنحو 4.52%، ليسجل متوسط سعر الوحدة 100 رابطة 183.7 جنيه.

- تراجع سعر الجرجير اليوم بنحو 2.22%، ليسجل متوسط سعر الوحدة 100 رابطة 183.33 جنيه.

- تراجع سعر الجزر اليوم بنحو 7.04%، ليسجل متوسط سعر الوحدة الكيلو 10.04 جنيه.