أعلنت الشركة المتحدة، قائمة مواعيد عرض المسلسلات ضمن الموسم الرمضاني، وكذلك مواعيد عرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان على قناة الحياة في رمضان 2024.

مواعيد عرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان على قناة الحياة في رمضان 2024

وجاءت مواعيد عرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان على قناة الحياة في رمضان 2024، يوميا الساعة 9:45 مساء.

بينما سيعرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان يوميا، عبر منصة واتش إت الرقمية.

تفاصيل مسلسل المعلم لمصطفى شعبان

مسلسل المعلم تدور أحداثه في إطار شعبي، حول التأخير في الانتقام يجعل الضربة أشد قسوة، تلك المقولة هي المحرك الأساسي لدراما العمل، حيث يستميت البطل في رحلة صعوده ويتفانى في التحقيق بحثاً عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله، ولأن الجميع في دائرة الشك، تتسع دائرة الانتقام.

ويشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، والعمل من تأليف محمد الشواف عمرو الدرديري، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.