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دراما المتحدة

مواعيد عرض وإعادة مسلسل المعلم لمصطفى شعبان على قناة الحياة

كتب:

أحمد عبد الرحمن
10:08 م | الأحد 10 مارس 2024
مشهد من مسلسل المعلم

مشهد من مسلسل المعلم

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن مواعيد عرض وإعادة مسلسل المعلم لمصطفى شعبان على قناة الحياة، المكون من 30 حلقة.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل المعلم لمصطفى شعبان على قناة الحياة

وجاءت مواعيد عرض وإعادة مسلسل المعلم لمصطفى شعبان على قناة الحياة، يوميا في تمام الساعة 9:45 مساء.

وستقوم منصة واتش ات الرقمية، بإتاحة جميع حلقات مسلسل المعلم، طوال شهر رمضان، حتى يتمكن الجمهور من مشاهدته فى جميع الأوقات.

تفاصيل مسلسل المعلم

مسلسل المعلم تدور أحداثه يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، والعمل من تأليف محمد الشواف عمرو الدرديري، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.

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