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دراما المتحدة

القنوات الناقلة لمسلسل محارب بطولة حسن الرداد في رمضان 2024

كتب:

صفية النجار
09:50 م | الأحد 10 مارس 2024
القنوات الناقلة لمسلسل محارب

القنوات الناقلة لمسلسل محارب

ينتظر الجمهور الأعمال الفنية للنجم الكوميدي حسن الرداد، حيث يعرض له مسلسل محارب طوال شهر رمضان 2024، لذا نعرض القنوات الناقلة لمسلسل محارب بطولة حسن الرداد في رمضان 2024.

القنوات الناقلة لمسلسل مسار إجباري 

وبالنسبة للقنوات الناقلة لمسلسل محارب بطولة حسن الرداد في رمضان 2024، فإن مسلسل محارب ينقل عبر قناة سي بي سي CBC حصريًا الساعة 9 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 3 فجرًا والإعادة الثانية الساعة 5 مساءً.

تردد القناة الناقلة لمسلسل محارب 

ويأتي تردد قناة cbc عبر القمر الصناعي نايل سات، كالتالي:

تردد القناة: 11488.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

قصة مسلسل محارب بطولة حسن الرداد

وتدور قصة مسلسل محارب بطولة النجم حسن الرداد في رمضان 2024، حول الشاب الصعيدي «عزيز» الذي يعيش مع أسرته في القاهرة وتتغير حياته بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته، وأثناء ذلك يكتشف سرًا يغير حياته. 

ومسلسل محارب من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي، وبطولة حسن الرداد، وأحمد زاهر وماجد المصري وناهد السباعي ونرمين الفقي ومنة فضالي وعابد عناني وعفاف شعيب.

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بقلم صفية النجار