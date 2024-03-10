تستقطب الدراما الاجتماعية عددا كبيرا من الجمهور ولا سيما إذا كانت تناقش قضية مهمة وجذرية، لذا يحرص الجمهور على متابعة مسلسل كامل العدد 2 الذي يناقش قضية الزيجة الثانية في حياة المرأة، لذا نستعرض القنوات الناقلة لمسلسل كامل العدد 2 بطولة دينا الشربيني في رمضان 2024.

القنوات الناقلة لمسلسل كامل العدد 2

وفيما يتعلق بالقنوات الناقلة لمسلسل كامل العدد 2، فالمسلسل يعرض على قناة أون ON حصريًا الساعة 7:30 مساء ويعاد الساعة 8:15 صباحا.

كما يعرض المسلسل عبر تطبيق واتش إت، حيث يعرض بشكل حصري.

تردد قناة أون ON الناقلة لمسلسل كامل العدد 2

اسم القناة: قناة ON E

القمر الصناعي: Nilesat.

التردد: 10864.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

قصة مسلسل كامل العدد 2

تدور قصة مسلسل كامل العدد 2 حول طبيب تجميل يتقابل مع «ليلى» صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، وسرعان ما يقعان في غرام بعضهما، لكن ظروفهما العائلية تقف عائقا أمام إتمام العلاقة، ولكنهما يقررا الزواج وتحدي الظروف.

مسلسل كامل العدد 2 مكون من 15 حلقة ويعرض ضمن مسلسلات في النصف الأول من رمضان 2024، وبطولة دينا الشربينى، شريف سلامة وإسعاد يونس وآية سماحة وجيهان الشماشرجي وميمي جمال، وتأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.